La scissione del mondo

Renzi mi ha avvertito della scissione con un WhatsApp - racconta Zingaretti : "Ovviamente no, l'avrei detto subito. Io ho ricevuto un WhatsApp quando la decisione già era presa". Lo ha detto il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti a "L'Intervista" di Maria Latella su Sky TG24 rispondendo alla domanda se fosse stato avvisato della scissione da Matteo Renzi prima della nomina dei componenti del Governo. Zingaretti ha spiegato che sulla scelta di lasciare il partito la ...

Zingaretti : “Renzi? Mi ha avvisato della scissione con un messaggio whatsapp” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti: "Renzi e Salvini sono persone con idee diverse cui conviene litigare per far parlare di sé. Ma la grande forza dell'alternativa si chiama Pd che è l'unica vera forza nazionale che intercetta cambiamento e giustizia sociale".Continua a leggere

La scissione delle proposte e il chiarimento delle idee : Nelle ultime ore già molti politici e osservatori hanno sottolineato come sia difficile comprendere le vere ragioni dell’uscita di Renzi dal Pd. O meglio, come sia difficile comprenderne le ragioni sostanziali: nessuno infatti crede ai pretesti – l’assenza di sottosegretari toscani al Governo -, né tantomeno alla sua incompatibilità con un Pd diviso in correnti, o sul “fuoco amico” ...

Matteo Renzi - la scissione non ha nulla a che vedere con gli interessi del Paese : Mi scrive un vecchio amico da poco in pensione dopo una vita di lavoro in cantiere e altrove. È esterrefatto e amareggiato per la scelta di Matteo Renzi di abbandonare il Pd. Quella scelta, gli scrivo, è stata fatta ad esclusivo beneficio dello stesso Renzi e della sua ristretta cricca di sostenitori. nulla a che vedere con gli interessi del Paese e le problematiche urgenti che abbiamo di fronte, dalla disoccupazione giovanile al degrado ...

Italia Viva è al 3 - 4%. Pd in calo del 2 - 8% dopo la scissione. Il sondaggio su Agorà : Il 3,4%. Tanto vale, secondo un sondaggio Emg Acqua per Agorà, il nuovo partito di Matteo Renzi Italia Viva. Pur trattandosi di una piccola percentuale, l’impatto della scissione sul Partito democratico si fa già sentire: sempre secondo il sondaggio, infatti, o dem nell’ultima settimana perdono il 2,8%, passando dal 23 al 20,2. Italia Viva di Renzi è al 3,4%; la Sinistra si ferma al 2% e Carlo Calenda ...

La scissione del Pd diventa scissione dell’io in Campidoglio : Roma. Matteo Renzi abbandona il Pd. E in Campidoglio il tic è automatico: che cosa farà Roberto Giachetti? A Roma nel 2016, politicamente un’epoca fa, a sfidare Virginia Raggi per la poltrona più alta del Campidoglio c’era proprio lui. Renziano prima di Renzi, ex radicale, da sempre ultracritico con

Sondaggi elettorali Ixè : gli effetti sul governo della scissione nel Pd : Sondaggi elettorali Ixè: gli effetti sul governo della scissione nel Pd L’addio di Renzi al Pd ha fatto scattare l’allarme rosso a Palazzo Chigi e al Nazareno. Il premier Conte non ha nascosto la sua irritazione per quella che viene definita un’operazione di palazzo. Il segretario dem, Nicola Zingaretti, si è detto dispiaciuto ma ha anche rivelato che l’uscita del senatore fiorentino dal partito “un po’ se ...

Renzi «ha abbandonato il gruppo» : prima scissione Wathsapp della storia : Quasi nessuno degli oltre 110 deputati Dem eletti nel 2018 può dire di non essere stato Renziano. E così, nella chat collettiva del partito, dalla notte tra lunedì e martedì si susseguono i messaggi di addio di chi lascia. E le frecciatine di chi resta

Renzi - Marcucci : “scissione è una scelta sbagliata che non va nell’interesse del Paese. Pd progetto ancora valido” : “Io penso che il progetto originario del Pd sia ancora valido, e lo dico io che nel Pd sono uno dei pochi che viene dalla cultura laica. Ho detto al mio amico Renzi che ha fatto un errore, un errore legittimo ma un errore“. Lo ha detto il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci, nel corso dell’assemblea del gruppo. “Ora – ha aggiunto Marcucci – bisogna continuare ad avere una relazione costruttiva con ...

Effetto scissione sulle casse del PdTerremoto anche sulle Regioni : Più di due milioni di euro. Per l'esattezza 2 milioni 110 mila euro. Tanto costerà alle casse del Pd di Nicola Zingaretti la scissione di Matteo Renzi, almeno per ora Segui su affaritaliani.it

Come cambia la geografia del Pd dopo la scissione di Renzi : L'annunciata scissione nel Pd con l'abbandono di Matteo Renzi avrà pesanti ripercussioni non solo in Parlamento, con la formazione di due nuovi gruppi di Camera e Senato ma sarà fortemente sentita anche sul territorio: all'interno dei gruppi dirigenti e soprattutto nelle assemblee locali, comunali e regionali. Da nord a sud si riscriverà la geografia politica del centrosinistra. Se in Emilia, la regione con il maggior numero di ...

Bechis - scoop nel giorno della scissione. "Mi ha chiamato Franceschini per sbaglio". Super affare immobiliare : Un tragico errore. Dario Franceschini alle 15.46 di lunedì telefona per sbaglio a Franco Bechis. "Sono Franceschini, ciao...". Il direttore del Tempo, sorpreso, ricambia il saluto: "Buongiorno Dario...". A quel punto, il ministro dei Beni culturali e influentissimo capo-corrente del Pd si svela: "Se

scissione Pd - Renzi : “Il nome della nostra nuova sfida sarà Italia Viva” : “Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva”. Lo ha detto Matteo Renzi arrivando a Porta a Porta. L'articolo Scissione Pd, Renzi: “Il nome della nostra nuova sfida sarà Italia Viva” proviene da Il Fatto Quotidiano.

