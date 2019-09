Juventus | la cessione di Mandzukic in Qatar sarebbe in stand-by

Mercato Juventus : cessione entro il 30 settembre. E’ ancora possibile : Mercato Juventus – La società bianconera ed in particolare Fabio Paratici, è ancora a lavoro per sfoltire la rosa di Maurizio Sarri. Nelle settimane passate, si è tanto parlato delle possibili partenze di Paulo Dybala e Mario Mandzukic, ma alla fine non se ne fece nulla. Adesso la situazione è molto ingarbugliata, ma rimane ancora aperta una possibile soluzione, non per l’argentino ex Palermo, ma per il croato che è ormai ...

Dybala Juventus : Joya bocciata - cessione vicina. Destinazione a sorpresa : Dybala JUVE: Arrivano novità importanti sul fronte cessioni in casa bianconera. L’argentino, che la scorsa sessione di mercato è stato protagonista senza poi muoversi, è ancora una volta al centro di movimenti di mercato importanti. La stagione di Dybala è iniziata tutt’altro che bene, e dopo l’ennesima panchina in Champions League contro l’Atletico Madrid, la voci di un suo possibile addio già a gennaio continuano ad ...

Mandzukic Juventus - cessione in Qatar : ecco quanto incasseranno i bianconeri : Mandzukic Juventus- Come confermato da Fabio Paratici ai microfoni di "Sky Sport" ai margini del calcio d'inizio della sfida di ieri pomeriggio tra Fiorentina e Juventus, Mario Mandzukic sarebbe ormai pronto a dire addio ai colori bianconeri. Mancato convocazione nel match del Franchi di ieri in virtù di un'offerta avanzata dal Qatar. L'attaccante croato analizzerà

Calciomercato - caso alla Juventus più due cessioni già decise : sinergia Inter-Parma - emergenza Samp e cessione del Torino : Il Calciomercato è finito? Macchè. L’ultima sessione di mercato è stata avvincente, tante squadre si sono rinforzate, altre invece hanno dovuto fare i conti con qualche difficoltà di troppo. Le società però non si ferma e continuano a muoversi con l’obiettivo di piazzare nuovi colpi, si possono accasare i calciatori svincolati mentre si pensa anche alle finestre di gennaio e quella per la prossima stagione. IL caso MANDZUKIC, ...

Juventus - Perin sarebbe sempre sul mercato : possibile cessione a gennaio al Benfica : La Juventus è pronta a disputare la terza giornata di Serie A, prevista per sabato 14 settembre alle ore 15:00 contro la Fiorentina. A tenere banco, anche in questi giorni, sarebbe ancora il calciomercato: nonostante la fine della sessione estiva di trattative, Fabio Paratici lavora già per gennaio nel tentativo di trovare di piazzare sul mercato ad alcuni esuberi. A rischio cessione ci sono diversi giocatori: si va da Emre Can a Mandzukic,

Montella - dal rischio retrocessione alla rinascita : “l’anno scorso tutti pensavano solo alla Coppa Italia! Juventus? Voglio batterla” : Vincenzo Montella commenta il pessimo finale della scorsa stagione e si dice pronto a dare una svolta al campionato appena iniziato: la sfida alla Juventus è proibitiva, ma la Fiorentina può rinascere Il secondo capitolo dell’avventura di Vincenzo Montella a Firenze non è iniziato nel migliore dei modi. ‘L’Aeroplanino’ è tornato sulla panchina viola nelle ultime gare della passata stagione, inanellando una serie di ...

Emre Can Juventus - possibile cessione a gennaio : pista viva dalla Spagna : Emre CAN Juventus – Criticata la scelta della Juventus di escluderlo dalla propria lista Champions, Emre Can torna ora a far parlare di sé in chiave mercato. Il centrocampista tedesco pare infatti ormai ai margini del progetto di Maurizio Sarri e dalla Spagna c'è chi parla di un suo passaggio al Real Betis non concretizzatosi nell'ultimo giorno di mercato. Come

Il Sole 24 Ore – Juventus - 40 milioni di euro il rosso di bilancio : senza la cessione di Pellegrini sarebbero stati 68! : Juventus bilancio in rosso di 40 milioni, l’analisi del Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore fa un’analisi del bilancio della Juventus e secondo i numeri forniti dal quotidiano specializzato, il rosso di bilancio sarebbe di 40 milioni di euro maturato al 30 giugno 2019. Ecco quanto riportato dal quotidiano: “Il passivo nella scorsa stagione, nella quale è stato conquistato l’ottavo scudetto consecutivo, era stato previsto dal cda del ...

Juventus - Mandzukic avrebbe chiesto cessione per esclusione dalla lista Champions League : La Juventus ha ripreso la preparazione in vista del match di sabato 14 settembre contro la Fiorentina, previsto per le ore 15:00, senza i nazionali. A proposito degli italiani (Bonucci e Bernardeschi), giovedì 5 settembre alle ore 18:00 saranno impegnati fuori casa con l'Armenia, mentre domenica 8 settembre alle ore 20:45 ci sarà l'ennesima trasferta, stavolta in terra scandinava, contro la Finlandia, alle ore 20:45. È tornato a dirigere ...

Juventus - Paratici chiude alla cessione di Dybala : “Resta con noi” : “Ci dispiace per Giorgio Chiellini, prima di tutto per la persona che è e per l’importanza che ha nel club. Siamo una squadra attrezzata, con una ottima rosa. Abbiamo i giocatori e le persone preposte a sostituirlo nel migliore dei modi”. Così Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Napoli. “Mercato? Credo che per tutti sia la stessa cosa, ...

Calciomercato Juventus - cessione in vista? C'è il si del calciatore : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte cessioni in casa bianconera. Sul libro dei partenti, da tempo c'è il nome di Paulo Dybala, ma la verità è che il ragazzo non ha preso di buon grado la decisione della società di rinunciare a lui. Stando a quanto riportato dalle maggiori testate nazionali, l'argentino avrebbe

Juventus - l'infortunio di Chiellini avrebbe bloccato la cessione di Rugani : l'infortunio di Giorgio Chiellini potrebbe cambiare il mercato della Juventus. Infatti, i bianconeri sembravano intenzionati a cedere Daniele Rugani, ma la rottura del crociato del capitano juventino avrebbe bloccato la partenza del giovane difensore toscano. Il numero 24 della Juve è anche rientrato nella lista dei convocati di Maurizio Sarri per il match contro il Napoli.

Calciomercato Juventus - Nedved apre alla cessione di Dybala : “finché c’è il mercato aperto…” : Il vicepresidente della Juventus ha parlato dopo i sorteggi di Champions League, soffermandosi anche sul mercato Il girone di Champions con l’Atletico Madrid e il mercato ancora aperto, questi e altri i temi discussi da Pavel Nedved ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio di Champions League. Foto Francesca Soli /Lapresse Il vicepresidente della Juventus ha aperto alla cessione di Dybala, sottolineando come con il mercato aperto ...

Juventus - possibile doppia cessione alla Roma : Rugani e Mandzukic : In attesa del big match contro il Napoli, la Juventus è al lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri: resta però l'esigenza della dirigenza bianconera di piazzare sul mercato alcuni esuberi che avrebbero difficoltà a giocare titolari questa stagione. I nomi più chiacchierati restano Rugani, Matuidi e Mandzukic, ma mentre per il centrocampista francese la possibilità che resti alla Juventus sono notevoli (lo ...