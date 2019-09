Il torneo di cybersecurity è il vivaio dei nuovi hacker etici

Fonte : wired

(Di lunedì 23 settembre 2019) La squadra nazionale di CyberDefence durante il ritiro di Lucca (fonte: Cyberchallenge.it) Lucca – Dal 9 all’11 ottobre Bucarest ospiterà la Europeanchallenge (Ecsc), una competizione promossa dalla Commissione europea e dall’Agenzia europea per la sicurezza delle reti dell’informazione (Enisa), che vedrà impegnate sul campo 20 squadre nazionali europee. In vista di questa importante sfida, il Consorzio interuniversitario nazionale di informatica (Cini) ha organizzato per la nazionale italiana di cyberdefender, glinazionali, un ritiro dal 16 al 20 settembre presso la Scuola Imt alti studi di Lucca. Durante questi quattro giorni di allenamento i dieci ragazzi, capitanati da Andrea Biondo e allenati da Mario Polino, hanno avuto modo di rafforzare il loro legame come squadra con esercitazioni ...