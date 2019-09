Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2019) SulBarney Ronay un lungo articolo che si conclude in molte perplessità per l’utilizzo del Var in Premier. La tecnologia è colpevole di catturare l’attenzione ere l’emozione del calcio, scrive il quotidiano inglese. Sarebbe stato bello parlare dei gesti tecnici e atletici della partita tra Chelsea e Liverpool allo Stamford Bridge, e invece si finisce a parlare dell’imperfetto deus ex machina, il Var. “la nuvola radioattiva che ricopre attualmente la Premier League con la sua lucentezza tossica, quella sfumatura di morte sportiva che è mal concepita e mal applicata”. Per la seconda volta in Premier un gol importante è stato deciso dalla review. Il quotidiano si riferisce al gol annullato al Chelsea per fuorigioco. “Era in fuorigioco, perché un uomo con una penna ha disegnato una inutile linea certa”. La decisione del ...

napolista : #Guardian: l'imperfetto #Var afferra l'attenzione e strangola l'emozione - ilNapolista -