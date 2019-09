Mika | La mia omosessualità? Un mostro chiuso nell' armadio

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019) Carlo Lannaè un artista eclettico, capace di essere un cantante ma anche un presentatore e ora, in attesa sul suo nuovo album, si racconta in una lunga intervista affrontato anche il tema della suaÈ una star famosa in tutto il mondo.è cantante, compositore, giudice di talent show e anche presentatore. Dopo un periodo di assenza dalle scene, il prossimo 4 ottobre, sarà disponibile il nuovo album dell’autore di "Grace Kelly", dal titolo "Il mio nome è Michael Holbroock". Un album che non dimenticate le sue atmosfere pop ma che sarà più intimistico rispetto ai precedenti. E in una recente intervista rilasciata a Il Corriere,si rivelato a 360 gradi, fra lavoro, carriera musicale e. "Sono molto esigente con me stesso. Rasento la perfezione fino a farmi del male – rivela l’artista -. Anche quando compongono una canzone dai ritmi ...

