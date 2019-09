LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2019 in DIRETTA | Italia sesta con i cerchi | ora ci

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.20 Ora inizierà la finale cone clavette, l’proverà a conquistare la medaglia per non chiudere a secco questi. 13.16 Il Giappone ha vinto la medaglia d’oro nella Finale con le cinque palle: 29.550 per le nipponiche che precedono Bulgaria (29.350) e Russia (28.150).soltanto(25.900) a causa di diverse sbavature. 13.15 Israele ottiene 26.950 ed è quarto. 13.10 La Cina ottiene 26.800 e si accomoda in quarta posizione davanti all’che è così quinta, ora Israele per chiudere la finale con le cinque palle. 13.05 Esercizio tutt’altro che perfetto da parte della Russia, ben lontana dal 30.000 ottenuto ieri: 28.150 per Maksimova e compagne che sono terze,quarta e Giappone sempre in testa. 13.00 Soltanto 24.800 per l’Ucraina che è ultima,sempre terza ...

