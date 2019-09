Fioramonti | più soldi per la scuola tassando voli e merendine | Conte appoggia la proposta

Sciopero per il clima - la benedizione del ministro Fioramonti : “È la lezione più importante che i ragazzi possano frequentare” : “Noi venerdì 27 non soltanto saluteremo gli studenti che parteciperanno alla manifestazione per l’ambiente. Io la considero una bellissima iniziativa, è in realtà la lezione più importante che i ragazzi possano frequentare”. Sostiene l’iniziativa dello Sciopero globale per il clima Lorenzo Fioramonti, che a margine della presentazione della Notte europea della Ricerca al Miur – il 27 settembre in 116 città italiane ...

Ricerca - Ministro Fioramonti : “Con me al Miur mai più distanze col mondo della scienza” : “Con me al Miur non ci saranno mai più distanze con il mondo della scienza e della Ricerca“: lo ha dichiarato il neo Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti, intervenuto al Miur alla conferenza di presentazione dell’edizione 2019 della Notte europea dei Ricercatori. Scienza e Ricerca, ha proseguito il Ministro “diventano sempre di più uno sforzo collaborativo” perché il “futuro ...

SCUOLA/ I 100 euro in più di Fioramonti : sono un premio o una mancia? : Il ministro dell'Istruzione Fioramonti intende dare 100 euro in più agli insegnanti. Soldi dovuti? Una mancia? La promessa fa discutere

Scuola - Fioramonti : servono più risorse : 18.19 Il ministro dell'Istruzione Fioramonti annuncia il suo impegno per trovare più risorse per il settore, perché "non accada più che l'anno scolastico cominci senza il personale necessario". "Se la Scuola è, come è, la fotografia dell'Italia che saremo,non possiamo che dedicarle tutte le risorse che occorrono.Per questo come ministro mi sono impegnato a trovare,a partire dalla prossima legge di bilancio, le risorse aggiuntive necessarie a ...

Istruzione - ministro Fioramonti : “Cento euro in più al mese ai docenti. I dirigenti scolastici non dovranno timbrare il cartellino” : Mettere ordine alle emergenze e dare un riconoscimento agli insegnanti. In busta paga, ma non solo. E i presidi non dovranno timbrare il cartellino, come nei progetti del governo precedente. Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti racconta la scuola che ha in mente, soldi in legge di Bilancio permettendo. Per l’idea principale, per dire, sono necessari quasi 2 miliardi: “Penso ad un aumento mensile a tre cifre, cento ...

Lorenzo Fioramonti : "Per gli insegnanti 100 euro in più al mese. Il loro lavoro va riconosciuto" : ″È necessario dare un riconoscimento agli insegnanti”. Lorenzo Fioramonti spiega così, al Corriere della Sera, l’idea di aumentare di cento euro la busta paga dei professori. La misura impegnerà buona parte dei due miliardi che ha chiesto per scuola e università. Il resto sarà speso la ristrutturazione, insieme agli enti locali. Si legge sul quotidiano di via Solferino:“Vorrei nella ...

"Più fondi per la scuola - o mi dimetto". La partenza sprint di Fioramonti : Non ha ancora messo piede nello storico palazzone di viale Trastevere nella sua qualità di neotitolare del dicastero (era però il viceministro di Bussetti) e Lorenzo Fioramonti pone già le sue condizioni: “Ci vogliono investimenti subito, nella legge di Bilancio: due miliardi per la scuola e uno almeno per l'università. Lo dico da ora: se non ci saranno, mi dimetto” dice in un'intervista al Corriere della Sera per l'edizione in edicola. Tre ...