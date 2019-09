Episodio da non credere | calciatore fa pipì in campo | espulso

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) Clamorosoche si è verificato durante una partita valida per la Prima Categoria veneta, girone G, tra il Limana e la Plavis Pizzocco, la gara è terminata con uno scialbo 0-0 ma il match verrà ricordato per ben altro. Al 24′ della ripresa, l’arbitro ha interrotto il gioco per correre verso bordo, al fianco di alcune riserve che si stavano riscaldando, tra questi anche ildella Plavis Santo Di Noto, il direttore ha estratto il cartellino rosso. Il motivo? Ilera intento a farefuori dal rettangolo di gioco, il giocatore ha abbandonato ilincredulo, il regolamento parla chiaro, ovvero quello di tenere un comportamento corretto e mai volgare. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloda non, ...

