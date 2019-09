Contro il Lecce Ospina dal primo minuto

Blitz Contro clan della Sacra Corona Unita - 22 arresti a Lecce : Blitz contro clan della Sacra Corona Unita, 22 arresti a Lecce. Operazione dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Lecce

Mafia - blitz Contro clan della provincia di Lecce vicino alla Sacra Corona Unita : 22 arresti : Il boss impartiva ordini dal carcere attraverso una donna e all’esterno, i suoi fedelissimi, mettevano a segno estorsioni e monopolizzavano il traffico di sostanze stupefacenti. In 22 sono stati arrestati dal Ros dei carabinieri al termine dell’inchiesta della Dda di Lecce, guidata dal procuratore Leonardo Leone De Castris, contro un gruppo criminale fedele al clan Tornese, storico braccio della Sacra Corona Unita, attivo nel comune ...

Blitz dei carabinieri del Ros Contro la Sacra corona unita : 22 arresti a Lecce : Blitz dei carabinieri del Ros contro la Sacra corona unita. I militari stanno eseguendo, nella provincia di Lecce, un'ordinanza di custodia cautelare emessa - su richiesta della locale procura distrettuale antimafia - a carico di 22 appartenenti ad un gruppo criminale federato al clan "Tornese" di Monteroni, indagati a vario titolo per associazione mafiosa, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, danneggiamento, detenzione e ...

Lecce - banco di prova importante Contro il Verona : le ultime dal tecnico Liverani : “Domani sarà una gara molto fisica, il Verona fa dei duelli il suo punto di forza. Mi aspetto un avversario con tanta aggressività e ben organizzato. Vengono da una grandissima prova con il Bologna e anche quando sono rimasti in inferiorità hanno concesso poco”. Sono le dichiarazioni di Fabio Liverani, allenatore del Lecce, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona. “Sarà una partita difficile, ma alla ...

Lecce - 28enne urla odio Contro l'Italia e prende a sassate le auto : arrestato : Un bruttissimo episodio si è verificato questa mattina presto, intorno alle ore 7:00, a Lecce, precisamente in pieno centro cittadino sul viale che conduce alla stazione centrale. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un uomo di 28 anni di nazionalità pachistana, Usman Muhammad, ha inveito a parole contro il nostro Paese e poi ha sfogato la sua rabbia prendendo a sassate le auto di ignari cittadini parcheggiate lì vicino. Alle ...

Inter - Brozovic magico Contro il Lecce : ora è un top player a tutti gli effetti : Chi ben comincia è a metà dell'opera: l'Inter ha asfaltato il Lecce all'esordio in Serie A mostrando gli effetti positivi della cura di Antonio Conte, già entrato di diritto nel cuore dei tifosi malgrado il suo passato da juventino (come giocatore prima e allenatore poi) inizialmente non lo aiutasse. A parte Vecino, che è apparso ancora imballato a causa dei precedenti carichi di lavoro alquanto pesanti, il resto della truppa nerazzurra ha ben ...

Damascelli : L’ego smisurato di Conte - che esulta sguaiato e irriconoscente Contro il Lecce : Antonio Conte allenatore non può essere Contestato, scrive Tony Damascelli su Il Giornale. Ma il tecnico ha una faccia “opaca e amara”, non del tutto positiva, da evidenziare. Su qualsiasi panchina si sia seduto ha sempre celebrato i gol delle sue squadre con atteggiamenti plateali e seguito gli errori con grande rabbia. E’ un modo per scaricare la tensione e ricevere il favore dei tifosi. Però il modo in cui ha esultato per i ...

Antonio Conte resuscita pure i morti : la fenomenale partita Contro il Lecce. I nerazzurri sono rinati : Una partita è un indizio, ma quando è convincente come quella disputata dall' Inter contro il Lecce potrebbe anche essere una prova dei cambiamenti. Tra questi ultimi, spicca il rendimento delle vecchie conoscenze nerazzurre, di gran lunga oltre gli standard del passato. Principale artefice dell' im

Mauro Icardi - parla la moglie-agente Wanda : “Per me resterà all’Inter”. Conte si prepara all’esordio a San Siro Contro il Lecce : “Per me Mauro Icardi resterà all’Inter“. Parola di Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino. L’Inter prepara il suo esordio in campionato contro il Lecce, con Antonio Conte al debutto a San Siro sulla panchina nerazzurra. Icardi non è convocato, ma nel frattempo alla fine del calciomercato manca appena una settimana e le possibilità che l’ex numero 9 (ha scelto la 7, dopo che la sua maglia è finita sulle ...

Salernitana - tifoso denunciato per un fumogeno acceso Contro il Lecce : Un uomo di 29 anni di Salerno e tifoso della Salernitana è stato deferito all’autorità giudiziaria in relazione alla partita Lecce-Salernitana, valida per il terzo turno di qualificazione della Coppa Italia, finita 4-0 e giocata domenica scorsa allo stadio comunale ‘E. Giardiniero’ di Lecce, nel dettaglio per utilizzo e porto di artifizi pirotecnici. Il tifoso aveva acceso un fumogeno allo stadio, violando le disposizioni ...

Lecce - incidente stradale a Guagnano : due ventenni finiscono Contro un palo della luce : Erano circa le ore 4:30 di questa mattina quando all'improvviso gli abitanti di Guagnano, cittadina in provincia di Lecce, sono stati svegliati da un boato violentissimo. Ci hanno messo poco però a capire che quel brutto suono proveniva da un incidente stradale avvenuto proprio all'incrocio con via Galilei, un'arteria stradale che si trova proprio all'ingresso del paese. Qui infatti, una Lancia Delta condotta da un 26enne originario di Campi ...