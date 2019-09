Conte | sull' industria serve chiarezza | avanti con Green New Deal

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte - è già resa dei conti sulle tasse : il grillino svela il bluff del premier : È già resa dei conti nel governo sulle tasse, con Luigi Di Maio che frena gli entusiasmo del premier Giuseppe Conte. Ospite a Lecce di Maurizio Landini nella festa della Cgil, Conte tira dritto sul Green New Deal, il piano per riconvertire l'industria in chiave sostenibile che si traduce in nuove ta

Di Maio corregge Conte : «No alla tassa sulle merendine - altre le priorità» : Il capo politico del M5S stoppa il presidente del Consiglio che aveva considerato «praticabili» le proposte (ideate da due ministri M5S) su snack e biglietti aerei per finanziare scuola e piano sull’ambiente. «Noi dobbiamo abbassare le tasse»

Manovra - Renzi avvisa subito Conte"Investire sull'ambiente senza nuove tasse" : L'ex premier ribadisce il sostegno all'esecutivo ma rivendica: "Mandato a casa Salvini e portato il Pd al governo, dovevamo fare chiarezza in casa nostra". E spiega perché non servono nuove tasse "verdi"

Conte : con Macron uniti sulla Libia : 21.07 sulla Libia abbiamo convenuto che è "fondamentale lavorare costruttivamente insieme e avere il medesimo obiettivo, coinvolgendo tutti i partner. L'obiettivo èla stabilizzazione del paese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, incontrando a palazzo Chigi il presidente francese Emmanuel Macron. "Ho anticipato a Macron - ha detto Conte - l'invito per tenere in Italia il prossimo vertice bilaterale. Lo faremo all'inizio del prossimo anno ...

Giuseppe Conte sulla scissione di Renzi : doveva dirlo prima : Il presidente Conte ha ricevuto, ieri sera, una telefonata dal senatore Matteo Renzi, che lo ha informato della sua intenzione di lasciare il Pd e di formare nuovi gruppi autonomi in Parlamento. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.Il presidente Conte, nel corso della telefonata, ha chiarito di non volere entrare nelle dinamiche interne a un partito. Ha però espresso le proprie perplessità su una iniziativa che introduce negli ...

Terremoto Centro Italia - Giuseppe Conte sulla ricostruzione : “Da dicembre non concederemo più proroghe alle domande” : “Il governo non è intenzionato a concedere nuove proroghe” per presentare le domande per la ricostruzione privata. Così il premier Giuseppe Conte nella sua prima visita ufficiale nelle aree colpite dal Terremoto del Centro Italia del 2016. “Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate – prosegue – che a dicembre scadono i termini per la presentazione delle domande, in particolare per i danni ...

Governo ancora senza 42 sottosegretari : Conte chiede di accelerare sulle nomine : Continua il braccio di ferro tra M5s e Pd - ma anche interno alle forze di maggioranza -, per la nascita del nuovo esecutivo. LeU ha già un nome, ma chiede una casella in più. La soluzione deve essere sul tavolo del premier entro il Cdm delle 15 o al massimo entro venerdì, come auspica il Quirinale

Conte da von der Leyen : «Migranti - penalità per chi non li accoglie». Patto sulla crescita con l'Ue : Un Patto con la nuova Europa su migranti e crescita, i due nodi più spinosi su cui si gioca il futuro del governo giallorosso. Ottenuto il voto di fiducia dal Parlamento, Giuseppe Conte vola a...

Titoli e aperture : cosa scrivono i giornali sulla fiducia al governo Conte : Semaforo verde per il nuovo governo giallo-rosso anche dal Senato. Palazzo Madama vota la fiducia al Conte due con 169 sì (133 i contrari). Due sì in meno rispetto alla fiducia concessa al primo governo guidato dall'avvocato. Il premier attacca diretto Matteo Salvini: “Arrogante chi voleva pieni poteri”, dice. Il leader leghista gli replica: “Siete la minoranza”. Votano la fiducia anche i senatori a vita: il sì all'esecutivo di Segre e Monti. ...

Ue - Conte incontra Von der Leyen a Bruxelles : punti d’incontro su riforma di Dublino - patto di stabilità e investimenti sull’ambiente : Avrà inizio alle 10.30 quello che si annuncia come un nuovo corso dei rapporti tra Roma e Bruxelles. A quell’ora a Palazzo Charlemagne, nella capitale belga è in calendario l’incontro tra Giuseppe Conte, capo del governo M5s-Pd che ieri ha ottenuto la fiducia in Senato, e Ursula Von der Leyen, presidente designata della Commissione europea che ieri ha ufficializzato la nomina di Paolo Gentiloni a commissario Ue per gli Affari ...