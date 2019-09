Borderlands 3 | numeri in drastico calo su Twitch a pochi giorni dal lancio

Fonte : eurogamer

(Di domenica 22 settembre 2019) Il numero di spettatori di3 suè calato drasticamente, nonostante gli ottimiregistratifa al.Come riportato sui forum di ResetERA, l'ultima fatica di Gearbox ha perso l'80% degli spettatori in meno di una settimana, passando dal picco di 209.987 utenti registrato alle 19 di venerdì 13 settembre (giorno del debutto nei negozi) ai 14.885 di giovedì 19 settembre. Anche il numero dei canali che trattano il titolo è calato altrettanto drasticamente, passando dal picco di 6.925 del 13 settembre agli 806 del 19 settembre.Per quanto al giorno d'oggi isuabbiano una certa rilevanza (più che altro per i publisher), non sono ovviamente un indice delle qualità (e dei difetti) di3, di cui abbiamo ampiamente parlato nella nostra recensione. Leggi altro...

