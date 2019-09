Non è Alzheimer ma depressione | il grave errore medico non porto al risarcimento

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 21 settembre 2019) Valentina Dardari L'uomo ha perso il ricorso e dovrà pagare anche le spese processuali Un uomo ha passato anni credendo di essere malato di, o almeno questa era stata la diagnosi dei medici che lo avevano visitato. Il 69enne ha quindi iniziato a entrare e uscire dagli ospedali, iniziando varie terapie per cercare di rallentare quella condanna ormai inevitabile. Anni dopo ha invece scoperto che quella terribile diagnosi era sbagliata, la sua malattia si chiamava. Il fatto è stato raccontato da ilmessaggero. Tutto sarebbe iniziato nel 2005 quando l’uomo, originario di Mazara del Vallo, comune in provincia di Trapani, dopo aver accusato un malore era stato ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti da parte della Asl. Da quel momento si è sottoposto a diversi esami e nel 2008 gli esiti hanno dato una sola parola:. Come ha spiegato il suo ...

