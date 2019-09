Inoki attacca duramente Luché e Vale Lambo | poi difende Gallagher | ' Lui è uno vero'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 21 settembre 2019) Nel tardo pomeriggio di oggiNess è tornato prepotentemente a prendersi le attenzioni mediatiche del rap web. Lo ha fatto inizialmente pubblicando una serie di stories in cui si è fatto immortalare in atteggiamenti a dir poco amichevoli con il trapper, con cui in passato aveva avuto qualche dissidio – evidentemente risoltosi nel migliore dei modi – e successivamente scagliandosi in maniera abbastanza pesante contro due noti esponenti del rap campano, ovcritica 'Malammore' di: 'Il disco più di me... della storia della musica italiana'ha inizialmente criticato esplicitamente alcune produzioni dei due artisti campani, arrivando a descrivere 'Malammore' penultimo album di, come "Il disco più di me... della storia della musica italiana". Successivamente, viste le numerose critiche suscitate dalle sue affermazioni, il rapper ha ...