Bambino di 6 anni gioca in continuazione | la madre sfinita lo lega con le catene nel

Catania - Bambino di due anni muore dopo cinque ore in auto al sole : il papà si è dimenticato di lasciarlo all’asilo : Un bambino di due anni è morto stamattina a Catania dopo essere stato per oltre cinque ore nell’auto del padre che si era dimenticato di lasciarlo all’asilo. L’uomo, 43 anni, è un dipendente amministrativo dell’università. È stata la moglie a chiamarlo, dopo essere andata all’asilo per prelevare il figlioletto. Il padre del bimbo si è precipitato trovando il piccolo esanime, lo ha portato al Policlinico dove i ...

Dimenticato in auto per oltre 5 ore - Bambino di 2 anni muore a Catania : Un bambino di due anni è morto a Catania dopo essere rimasto per oltre cinque ore in un’auto parcheggiata sotto il sole. Il padre aveva Dimenticato di lasciare il piccolo all’asilo. Quando la madre è andata a prendere il bimbo all’istituto, non l’ha trovato e ha telefonato al marito. A quel punto l’uomo, un 43enne dipendente amministrativo dell'università, è corso in macchina e ha trovato il figlio esanime. Dopo la corsa al Policlinico, i medici ...

Morto Bambino di 2 anni dimenticato in auto dal papà : Dramma a Catania. A dare l'allarme è stata la madre del bambino che era andata al nido a prendere il figlio senza trovarlo

Catania - Bambino di due anni muore dopo cinque ore in auto al sole : il papà si è dimenticato di lasciarlo all'asilo : Un bambino di due anni è morto stamattina a Catania dopo essere stato per oltre cinque ore nell'auto del padre che si era dimenticato di lasciarlo all'asilo. L'uomo, 43 anni,...

Catania - Bambino di due anni muore dopo cinque ore in auto : il papà si è dimenticato di lasciarlo all'asilo : Un bambino di due anni è morto stamattina a Catania dopo essere stato per oltre cinque ore nell'auto del padre che si era dimenticato di lasciarlo all'asilo. L'uomo, 43 anni,...

Catania - impiegato dimentica il figlio in auto : muore Bambino di due anni : Cinque ore sotto il sole. L'uomo doveva accompagnare il piccolo all'asilo. La chiamata della moglie che aveva saputo dell'assenza al nido. Inutile la corsa in pspedale

Malore fuori da scuola - morto Bambino di sei anni : E' morto il bambino di sei anni che si era accasciato al suolo uscendo da scuola lunedi' a Roncadelle, in provincia di Brescia. Il bambino di origini marocchine soffriva di problemi cardiaci e si e' sentito male alla presenza della madre che era riuscito a rianimarlo. Il piccolo e' stato trasportato all'ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII dove, dopo tre giorni in terapia intensiva, e' deceduto. Secondo le ultime ricostruziopni, il bimbo, ...

Si accascia a terra all'uscita da scuola - Bambino di 6 anni soccorso in condizioni disperate : Si era sentito male già verso la fine della mattinata, ma aveva da poco lasciato i banchi di scuola, dopo la campanella d'uscita, quando si è sentito male all'improvviso e si è accasciato davanti ai suoi compagni, alle maestre e ai genitori, arrivati all'istituto dopo essere stati avvisati dalle insegnanti dei primi sintomi di malessere. È accaduto questa mattina, a Roncadelle, in provincia di Brescia, davanti all'istituto Gianni Rodari, dove un ...

Bambino di 6 anni si accascia all'uscita da scuola : ricoverato in condizioni disperate : Un malore improvviso e il cedimento subito dopo il suono della campanella. Un Bambino di sei anni è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo dopo che si è...

Bambino di 10 anni muore dopo aver mangiato un hamburger contaminato da e-coli : Nolan Moittie, un Bambino francese di 10 anni, è morto dopo aver trascorso gli ultimi otto anni su una sedia a rotelle incapace di mangiare, parlare e camminare a causa di un batterio che aveva contaminato la carne di un hamburger.Continua a leggere

Lodi - Bambino di cinque anni precipita dal secondo piano : un passante lo prende al volo : È precipitato dal secondo piano, ma, per fortuna, è stato preso al volo da un passante. È quanto successo a Casalmaiocco, in provincia di Lodi, nei pressi del distributore di carburante Ip lungo la provinciale 159. Protagonista un bambino di 5 anni, caduto dal balcone di una palazzina e salvato da un ventenne. I due dopo l’accaduto sono stati entrambi soccorsi. Il giovane eroe, infatti, per il contraccolpo è caduto a terra. Il piccolo è ...

Bild : Quel Bambino che fumava in realtà ha 36 anni : La Bild riporta l’incredibile storia di questa foto scattata durante una partita in Turchia, l’immagine ha fatto il giro dei social dove ci si è scandalizzati pensando che fosse un bambino che stava fumando. La foto, scattata tra il pubblico di una partita di calcio di beneficenza tra Bursaspor e Fenerbahce a favore dei bambini malati, aveva fatto scandalo sui social prima che si scoprisse che il presunto bambino era in realtà Kenan ...

Il papà mentre guida si sente male - il Bambino di sei anni prende il volante e mette in salvo la famiglia : Una vicenda incredibile accaduta in Nebraska dove un uomo era alla guida della propria auto, una Chevrolet quando, all’improvviso, ha accusato un malore. Il figlio, un bambino di sei anni, incredibilmente è stato in grado di prendere il volante e sterzare evitando un impatto che, certamente, sarebbe stato mortale. A bordo viaggiava anche il bambino più piccolo di tre anni. Il bambino ha poi detto: «Ho cercato di non andare a sbattere, ...

Bambino di tre anni è in macchina con la mamma e poi all’improvviso accade una cosa inspiegabile e sconvolgente : Una mamma era in macchina con il suo Bambino di te anni che occupava il sedile posteriore. Ad un certo punto la donna ha fermato la macchina per guardare la vetrina di un negozio. Dopo pochi minuti ha ripreso a viaggiare e ha guardato dietro per vedere se il suo Bambino stesse bene. Ed è a quel punto che ha visto una scena terribile. Il Bambino che voleva guardare fuori dal finestrino era rimasto con la testa incastrata e il finestrino che ...