YouTube applicherà criteri più rigorosi per autenticare i canali verificati

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 20 settembre 2019)sta modificando i requisiti richiesti ai creatori per ottenere badge di canale verificato con l'intento di rimuoverlo ai creatori che non soddisfano i nuovi e più. Con il nuovo aggiornamento iavranno il nome del canale evidenziato in grigio e non più con il badge a forma di spunta o di nota musicale per i musicisti, per garantire l'autenticità di, creatori, artisti,r ecc. L'articolopiùperproviene da TuttoAndroid.