Umbria | Di Maio | “Votate su Rousseau | date chance di cambiarla a un esterno ai partiti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) È il giorno della scelta susul patto civico per l’proposto da Luigi Di. Durante il voto, aperto fino alle 19, il capo politico del Movimento Cinque Stelle ha spiegato le ragioni dell’apertura a un candidatoaiper le Regionali del 27 ottobre e ripercorso l’accordo con il Pd che ora, dice, dovrà dimostrare la fiducia in Parlamento. “Inutile indugiare. Inc’è un’emergenza. C’è stata una giunta al centro di uno scandalo di corruzione sulla sanità. Che vogliamo fare? – chiede in un post sul Blog delle Stelle – Metterci a dire quanto sono cattivi gli altri e quanto siamo bravi noi? Secondo me è il caso di trovare un modo per cui, insieme ad altre forze, diamo la possibilità a qualcuno diaidi cambiare questa regione e certe logiche”. La votazione è anche un occasione per il leader del ...

HuffPostItalia : In Umbria rivolta M5s contro Di Maio: ipotesi dimissioni di massa tra i portavoce - mirellaliuzzi : Proposta coraggiosa e di buonsenso per l’#Umbria espressa oggi da Di Maio che sento di condividere - MatteoRichetti : Di Maio ha fatto una proposta per l’Umbria: sosteniamo dal consiglio regionale una giunta di grandi personalità. Pe… -