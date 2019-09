Udinese | indicazioni di Tudor su uomini e modulo | “De Paul? Squalifica eccessiva | è stato

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) “L’importante è che la squadra stia bene. Quanto visto in allenamento questa settimana mi dà fiducia. Siamo una squadra di qualità”. Conferenza stampa della vigilia per l’allenatore dell’Igorin vista del match di domani della Dacia Arena contro il Brescia. “Al netto degli episodi, le doti dei singoli alla fine ripagano. La mentalità di gruppo si acquisisce durante la settimana. Se il nostro avversario è motivato, noi dobbiamo esserlo ancora di più. Formazione? Ekong e Okaka si sono allenati tutta la settimana. Contro l’Inter Samir è rimasto a riposo perché era reduce dagli impegni con la nazionale, ma domani tornerà in campo. E’ importante che ci siano perché, giocando tre partite in una settimana, c’è bisogno di tutti”. Probabili formazioni-Brescia: ecco il sostituto di De, Ayé-Donnarumma ...

