LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA | Fedrerer Zverev- Shapovalov Sock 6-3 3-2 | equilibrio a

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Ace di seconda in kick di. 40-40 Altro errore di; troppo discontinuo l’americano. 40-15 Grande volée bassa del canadese, sulla quale arriva Federer machiude con lo smash. 30-15 Bravissimo in smash. 0-15 Doppio fallo di. 3-1 Si salva ancora l’Europa ma alla lunga, potrebbe costar caro al team di Mc Enroe. AD-40 Diritto dilungo: chance per l’Europa. 40-40 DOVE L’HA MESSA FEDERER? Demi-volée magistrale di rovescio estecca. 40-AD Grande risposta in saltello di: altra break per il Resto del Mondo. 40-40 Ottima seconda in kick di Federer. 40-AD Brutto errore di, come un rigore, davanti la rete. 40-40 Altra palla break annullata da Federer attaccando al corpo il canadese. The Swiss Maestro incita il pubblico. 15-40 Federer enon si ...

Eurosport_IT : Federer aiuta Nadal a sistemarsi la giacchetta... Questa la dovevamo ancora vedere???? Tutta la Laver Cup LIVE su E… - zazoomnews : LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA: Tsitsipas-Fritz 6-2 1-6 il super tie-break sarà decisivo! - #Laver #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA: Tsitsipas-Fritz 6-2 0-3 break dell’americano che entra in partita! - #Laver… -