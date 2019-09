Le app per trovare parcheggio e non impazzire

Europa League - Highlights Cluj-Lazio 2-1 e Roma-Basaksehir 4-0 : biancocelesti al tappeto - super Zaniolo : Highlights CLUJ LAZIO- Finisce 2-1 in favore del Cluj il primo match di Europa League della Lazio. Brutta battuta d’arresto per gli uomini di Inzaghi. Non basta il gol in apertura di Bastos, poi spazio alla rimonta dei padroni di casa. La Roma trionfante, 4-0 secco, grazie ad un autogol sugli sviluppi di un innocuo […] L'articolo Europa League, Highlights Cluj-Lazio 2-1 e Roma-Basaksehir 4-0: biancocelesti al tappeto, super Zaniolo ...

Liberi fino alla fine - da Roy Paci a Marcorè : l’appello per l’eutanasia. La compagna di Dj Fabo : “Paese è pronto per una legge” : Da Neri Marcoré a Luca Barbarossa, passando per i Negrita e Roy Paci, fino a Nina Zilli e Claudio Coccoluto. Sono soltanto alcuni dei nomi che hanno partecipato a Roma all’iniziativa “Liberi fino alla fine”, organizzata dall’associazione Luca Coscioni, per chiedere che il Parlamento legiferi sull’eutanasia legale. Ha partecipato all’iniziativa anche Valeria Imbrogno, compagna di Fabiano Antoniani, noto come Dj ...

Eutanasia - Cappato : “Quasi 800 persone ci hanno chiesto di morire” : "Quasi 800 persone si sono rivolte a Mina Welby e a me per chiedere di poter morire e molte di loro avrebbero potuto prendere una decisione diversa se fossero state assistite da un medico, uno psichiatra, un assistente sociale. Questa lotta di libertà una volta, che l'avremmo vinta, ci potrà far alleare con coloro che oggi sembrano essere i più acerrimi nemici". A dirlo è Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, a ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 20 settembre 2019 : Carla vuole recuperare il rapporto con Mia : Mia è alle prese con Carla, suo padre, che vuole recuperare un rapporto con lei. Alex affronta invece sua madre.

Conte : “Di Battista? Mi fido del Pd - sostiene il governo. Sui migranti dovevo chiedere cortesie personali - ora in Ue cambio di approccio” : “C’è un’ottima clima di lavoro” e viene portato avanti “un progetto riformatore che ha una prospettiva”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla dal palco della festa di Articolo 1 intervistato da Enrico Mentana e ribadisce la sua fiducia verso questa nuova esperienza di governo e anche verso il Partito democratico. Rispondendo alle parole di Alessandro Di Battista che oggi in un lungo post su ...

La vita in diretta - Tosca D'Aquino e il suo rapporto con la fede : "In che modo prego e perché" : L'attrice Tosca D'Aquino parla del suo rapporto con la fede e anche con i miracoli di San Gennaro: "Io mi sento sempre protetta e sorretta", ha confidato l’attrice ospite a La vita In diretta su Rai 1, che ha poi continuato: "Ricordo una frase che dice Io ho fede, e quando penso alla mia vocazione,

Whatsapp - torna la catena del video Martinelli : è tutto finto - nessun rischio per gli utenti : Le fake news colpiscono anche WhatsApp. E non è la prima volta. Nei giorni scorsi è tornata a girare una vecchia catena di Sant’Antonio, ovviamente con informazioni totalmente false. Il messaggio comincia così: “Oggi la radio parlava di WhatsApp Gold ed è vero. C’è un video che verrà rilasciato domani su WhatsApp e si chiama Martinelli. Non aprirlo. Si inserisce nel telefono e nulla di ciò che farai lo risolverà”. Insomma il ...

Giappone - gaffe della premier neozelandese : “Sono incredibilmente felice per questa mia visita in Cina”. Poi dà la colpa al jet lag : gaffe della premier neozelandese Jacinda Arden, che, in occasione della sua prima visita in Giappone, durante la sua conferenza stampa coi giornalisti, ha affermato: “Questo è un momento incredibilmente eccitante per la Nuova Zelanda e per i suoi rapporti con la Cina“. Poi, con visibile imbarazzo, ha sorriso e si è corretta. Successivamente, Arden ha dato la colpa al jet lag per le 11 ore di volo: “Comprenderete che sono sempre ...

Mutazione : la curiosa "soap opera mutante" è ora disponibile per PS4 - PC e apple Arcade : Die Gute Fabrik e Akupara Games annunciano che il loro particolare Mutazione è finalmente disponibile per PS4, PC Steam e Apple Arcade.Hannah Nicklin, Studio Lead presso Die Gute Fabrik afferma:"Siamo lieti di presentare Mutazione come esclusiva mobile per Apple Arcade. Uno dei principi fondamentali del lavoro di Die Gute Fabrik è la creazione di giochi accessibili e attraenti per tutti i tipi di pubblico. Apple Arcade ci fornisce una grande ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : Jiang Huihua trionfa tra le 49 kg - battuta Hou per 1 kg! Giorgia Russo solleva 70 kg di strappo : Jiang Huihua si è laureata Campionessa del Mondo nella categoria 49 kg in occasione della rassegna iridata di sollevamento pesi che si sta disputando a Pattaya (Thailandia). La cinese si è imposta con un totale di 212 kg (nuovo record del mondo) e ha sconfitto la connazionale Hou Zhihui per appena un chilogrammo. La 21enne, che nel 2015 aveva trionfato nella 48 kg e che lo scorso anno si dovette accontentare del bronzo ad Ashgabat, ha fatto ...

Di Battista contro il Pd : "E' pericoloso" | L'appello ai Cinquestelle : "Non fidatevi" : L'attacco su Facebook: "Sono da sempre contrario a un governo con i dem, non voglio destabilizzare ma è il partito più ipocrita d'Europa"

apple iPhone 11 è in super-sconto : ecco come pagarlo quasi 100€ in meno! : I nuovi iPhone 11 sono stati presentati all’evento di presentazione di Apple che si è tenuto il 10 Settembre scorso. Sul sito ufficiale e su Amazon i preordini sono ormai attivi da qualche giorno, con leggi di più...

A Night At The Opera dei Queen sarà una rappresentazione kabuki giapponese - la band approva : Lo storico album A Night At The Opera dei Queen diventerà una rappresentazione teatrale kabuki e debutterà in Giappone a partire da ottobre. Il kabuki è un genere tipicamente giapponese, nato nel XVII secolo e dalle caratteristiche eterogenee rispetto alle correnti occidentali: le vicende vengono narrate attraverso l'emotività dei personaggi e molto spesso la scrittura è affidata a più mani, con scene che non si concentrano sulla ...