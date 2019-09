Landini con Conte d' accordo sui titoli | aspettiamo i contenuti

Pensioni - i sindacati incontrano il governo - Landini : 'Il problema non è solo Q100' : "Noi su entrambi i temi vorremmo fare un'analisi concreta su quello che è avvenuto, per capire se veramente quello strumento è servito per combattere la povertà o se sono necessari miglioramenti", ha spiegato il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a margine dell'incontro tenutosi ieri fra l'esecutivo giallorosso e le parti sociali. Lo stesso sindacalista, infatti, sembra concentrarsi maggiormente sulle misure bandiera del governo ...

“Con questo governo si può dialogare” - dice Landini : “Per noi quota 100 non ha mai significato una revisione della legge Fornero”, dice Maurizio Landini, segretario della Cgil, parlando presumibilmente anche a nome degli altri sindacati confederali che hanno appena incontrato il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Il tema delle pensioni, di quelle

**Manovra : Landini - ‘metodo positivo - impegno a confronto e prospettiva’** : Roma, 18 set. (Adnkronos) – Se non è un cambio di passo l’atteggiamento del nuovo governo Conte gli si avvicina molto: il metodo di lavoro proposto è positivo e non è solo concentrato sul breve periodo ma intende avere una visione di prospettiva. E’ la Cgil di Maurizio Landini a giudicare positivamente l’incontro con il premier Giuseppe Conte che oggi ha convocato i sindacati per una prima panoramica dei temi in ...

Giuseppe Conte - svolta storica : il premier alla festa della Cgil con Landini - più rosso di così non si può : Dopo la festa romana di Massimo D'Alema, anche quella pugliese di Maurizio Landini. Il premier Giuseppe Conte, sempre più a sinistra, inaugura il nuovo corso di Palazzo Chigi partecipando, il 22 settembre prossimo", alla manifestazione della Cgil a Lecce e sarà intervistato sul palco del festival de

Infortuni : Landini - ‘strage inaccettabile - governo convochi immediatamente tavolo’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Più di mille i morti sul lavoro dall’inizio dell’anno, vuol dire più di tre al giorno. Questa è una strage inaccettabile”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in un’intervista al Tg2 sulla tragedia avvenuta nel pavese che è costata la vita a quattro operai. Per Landini “è necessario che il governo convocati immediatamente un tavolo”. Secondo il ...

Infortuni : Landini - ‘strage inaccettabile - governo convochi immediatamente tavolo’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Più di mille i morti sul lavoro dall’inizio dell’anno, vuol dire più di tre al giorno. Questa è una strage inaccettabile”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in un’intervista al Tg2 sulla tragedia avvenuta nel pavese che è costata la vita a quattro operai. Per Landini “è necessario che il governo convocati immediatamente un tavolo”. Secondo il ...

FINANZA/ Il teorema Landini-Lagarde - e pm - contro l'Italia che produce : L'offensiva contro la Lega non è finita: ora nel mirino del doppio potere non eletto, governativo e Ue, c'è il Nord e il suo elettorato

Versiliana 2019 - Barbacetto dialoga con Greco e Landini : “Una finanziaria pagata dai ladri” : Ha preso il via giovedì con la “Serata Zero” la festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano, in programma dal 29 agosto al 1 settembre al Parco La Versiliana (Marina di Pietrasanta), un incontro partecipatissimo che ha visto protagonista Renato Zero, intervistato dal direttore Marco Travaglio assieme ad Alessandro Ferrucci. La tre giorni di incontri e dibattiti è entrata nel vivo oggi, venerdì 30 agosto, con il dibattito “E ora che succede?” con ...

Landini tifa per il governo M5S-Pd e promuove Conte : ‘Ha dimostrato coraggio’ : Il nodo del nome del nuovo Premier del possibile governo giallorosso continua a dividere M5S e Pd, impegnati in queste ore in una trattativa serrata per cercare di dare vita ad un nuovo esecutivo. Il leader pentastellato Luigi Di Maio ha messo sul tavolo quello di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio uscente del governo gialloverde a cui la Lega di Matteo Salvini ha deciso di staccare la spina. I Dem, da parte loro, hanno inizialmente ...

Governo - Landini apre a Conte : ‘Ha dimostrato coraggio politico e profilo istituzionale. E riaperto i tavoli con le parti sociali’ : “Non è compito del sindacato discutere di nomi“, ma Giuseppe Conte “in Parlamento ha dimostrato coraggio politico e profilo istituzionale importante” quando “ha messo il Paese nella condizione di sapere con trasparenza le ragioni della crisi e i problemi da affrontare”. E ha avuto il merito di “riaprire i tavoli con le parti sociali“. Mentre tra Pd e M5s continuano le trattative sul nome del ...

Pensioni ultime notizie : Ghiselli d’accordo con Landini sulla Fornero : Pensioni ultime notizie: Ghiselli d’accordo con Landini sulla Fornero Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano il fronte unitario della Cgil sulla riforma Fornero, Quota 100 e la riforma delle Pensioni che si vorrebbe il governo attuasse nella prossima Manovra. Il confronto con il governo è aperto, ma è chiaro a tutti che per il prossimo anno il grosso non toccherà la materia previdenziale, già attrice protagonista dello scorso anno. ...

Lo “schiaffo” di Landini a Salvini : “Della manovra io parlo con Conte” : Oggi il segretario ha incontrato il presidente del Consiglio a Palazzo Chigi: «Vera discussione a fine agosto, inizio settembre»

Conte ai sindacati : “C’è emergenza salariale - ora taglio cuneo fiscale”. Landini : “Tavolo vero a Palazzo Chigi - non vado da Salvini” : Il taglio del cuneo fiscale e contributivo, gli interventi a favore della famiglia e della natalità. È quella che Giuseppe Conte ha definito la “fase due” del governo Lega-M5s, incontrando a Palazzo Chigi le parti sociali. Si tratta di una serie di incontri dedicati al lavoro e al welfare in vista della manovra economica. Il premier ha cominciato incontrando la delegazione dei sindacati confederali, composta dal segretario generale ...

Manovra - Landini non va al Viminale : "A Palazzo Chigi il mio interlocutore è Conte" : Il segretario della Cgil Maurizio Landini chiarisce che domani, lunedì 5 agosto, si recherà a Palazzo Chigi per discutere della Manovra finanziaria e che martedì non andrà al tavolo convocato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini al Viminale: "Sarò a Palazzo Chigi perché è normale che sulla Legge di Bilancio il segretario Cgil, come è sempre stato, abbia come interlocutore il presidente del Consiglio e quindi tutto il ...