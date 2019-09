Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma, 20 set. (AdnKronos) – di Antonella Nesi”Si potrebbe dire che una volta c’era solo il Papa, adesso vedo che sono arrivati, arcivescovi, badesse e io sono undiperché ho pochissimi mezzi. Però anche i preti didanno fastidio. Non riusciranno a stare sempre in prima pagina ma combattono, vanno avanti, portano aventi le loro idee. Il mio modo di fare tv è questo qui”. Usa una metafora ecclesiastica Massimoper spiegare la sua collocazione con ‘Non è l’Arena’ nel variegato panorama dell’approfondimento giornalistico televisivo.‘Non è l’Arena’ torna domenica nella prima serata di La7 con una puntata che si annuncia forte, con due protagonisti di primo piano dell’attualità politica e di costume come Matteo Renzi e Pamela Prati. “Partiamo con una puntata con due mondi ...

Verdoux11 : RT @Errorigiudiziar: '...ci sono 10mila innocenti in galera, e lo schifo, caro Giletti, non è che i parlamentari non si arrestino fra di lo… - TV7Benevento : Giletti: 'Sono un prete di periferia in lotta con cardinali e badesse'... - infoitcultura : Massimo Giletti a Blogo: 'Sono stato tentato di lasciare La7, non per la Rai. Ecco perché ospito la Prati a Non è l… -