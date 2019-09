Caso Cucchi | il pm | Un processo kafkiano

Caso Cucchi - il pm : “Primo processo kafkiano - è stato depistaggio dell’Arma non sciatteria” : La requisitoria dell’accusa nel processo bis in assise contro cinque carabinieri: «Stefano fu pe stato ». Il testimone: «Era uno scheletro, sembrava un cane bastonato, roba che neanche ad Auschwitz»

Caso Cucchi - l'appello del carabiniere Casamassima a Di Maio : «Aiutatemi - mi hanno tolto i soldi e non mi fanno stare vicino alla famiglia» : «Dopo la crisi di governo, occupatevi anche della mia situazione: sono stato trasferito e isolato per aver detto la verità». Mentre Luigi Di Maio dedica una lettera aperta a...

Natale Hjorth - l'americano nomina come avvocato il super-legale del Caso Cucchi : l'obiettivo - a processo : Il suo avvocato afferma che «Finnegan Lee Elder è sconvolto e provato». Durante la conferenza stampa al comando provinciale dei carabinieri di Roma è emerso che venerdì, mentre si trovava nella caserma dell' Arma di via In Selci, l' omicida del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega avrebbe perfino ver

Ingaggiato il legale del Caso Cucchi. Killer senza vergogna : "Ma è morto?" : Nino Materi Elder Lee al college aggredì due studenti. Fu processato, ma se la cavò Colazione, pranzo e cena. In carcere la vita è scandita dal rancio. Gesti meccanici e parole scontate: «Ecco il vassoio», «Grazie». È il mantra all'ora del pasto, quando il cibo offre un'illusione di normalità anche a chi vive dietro le sbarre. Ma neanche questa regola vale per i due giovani americani che hanno ucciso il vicebrigadiere: loro quel ...

Caso Cucchi - 8 carabinieri rinviati a giudizio per presunti depistaggi : Inizio del processo fissato per il 12 novembre prossimo. Ilaria: "Momento storico e significativo. Tutto è cominciato per merito di Riccardo Casamassima". Otto militari dell'Arma - imputati nell'ambito dell'inchiesta sui presunti depistaggi relativi alle cause della morte di Stefano Cucchi - sono stati rinviati a processo: questa la decisione del gup, che apre così un processo relativamente alla catena di comando dei carabinieri che, ...