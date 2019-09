Boxe | Europeo Supergallo | Luca Rigoldi si riconferma campione! Yegorov battuto ai punti

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019)difende con successo il titolo di Campione d’Europa dei pesi. Il ventiseienne vicentino batte ai, per decisione unanime, lo sfidante ucraino Olexandr. Troppo superiore il nostro pugile durante il combattimento, girato nelle prime fasi in buona parte a causa dei tagli subiti da, che ne hanno minato le sicurezze permettendo adi sfoggiare tutto il meglio della propriadi fronte al “suo” PalaRomare di Schio. Nel giro di due round, il combattimento prende subito una piega sanguinolenta, visto che entrambi si feriscono dietro all’occhio destro per la furia con cui si scambiano pugni. La terza ripresa vedeprevalere, senza permettere adi avere l’iniziativa, nonostante un altro taglio sotto l’occhio sinistro per l’ucraino. Approfittando della situazione, l’italiano cerca ...

