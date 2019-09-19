romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 09:15: VIABILITÀ 19 SETTEMBRE 2019 ORE 09… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 08:45: VIABILITÀ 19 SETTEMBRE 2019 ORE 08… -
Dalla Rete Google NewsSicilia: completata seconda fase lavori fiume San Leonardo - Affaritaliani.it
Sicilia: completata seconda fase lavori fiume San Leonardo Affaritaliani.it
Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - E' stata completata, con i finanziamenti della Regione Siciliana, la seconda fase dei lavori di ricostruzione del collegamento sul ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LE USCITE BOCCEA E PISANA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E IL BIVIO CON LA A 24 E DI NUOVO TRA CASILINA E PONTINA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL SECONODO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO, DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E PONTINA IN DIREZIONE QUINDI Roma FIUMICINO MENTRE IN ESTERNA DIFFICOLTÀ PER TRA PISANA E OSTIENSE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 19 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E PONTINA IN DIREZIONE QUINDI Roma – FIUMICINO. MOLTO INTENSO ANCHE IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, SUL QUALE SEGNALIAMO CODE TRA RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAIZONE Roma SUD E L’APPIA SPOSTIAMOCI SULLA CASSAI DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA Roma-FIUMICINO, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA VI SONO CODE A TRATTI TRA CENTRALE DEL LATTE E APPIA E TRA CASSIA BIS E FLAMINIA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE E STATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 19.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E TUSCOLANA E PROSEGUENDO TRA CASSIA BIS E SALARIA PASSIAMO ALLA CARREGGAITA ESTERNA DEL RACCORDO DOVE VI SONO CODE ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE CREA INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PRENESTIN E L’APPIA, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVAIMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E L’A24 Roma-TERAMO PASSIAMO ALLA CARREGGAITA ESTERNA DEL RACCORDO DOVE VI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 18.05 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE CREA INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAIZONE Roma SUD E L’APPIA, PROSEGUENDO A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVAIMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA PISANA, TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENSETINA, PASSIAMO ALLA CARREGGAITA ESTERNA DEL RACCORDO DOVE VI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE VI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PONTINA E TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE VI SONO CODE A TRATTU IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA TOGLAITTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE VI SONO CODE A TRATTU IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA TOGLAITTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE VI SONO RALLENTAMETNI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOOMBO E TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA TOGLAITTI ED IL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-FIRENZE DOVE TROVIAMO UN INCENDIO TRA ATTIGLIANO ED ORTE, TALE EVENTO NO CAUSA PROBLEMI ALLA VIABILITA DELLA ZONA, SI INVITA COMUNQUE A PORESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A CHI E IN VIAGGIO PASSIAMO DAL RACCORDO DOVE VI SONO RALLENTAMETNI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA BORGO MONTELLO E PRATO CESARINO VERSO LATINA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA, CECCHINA, E SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITÀ DI ALBANO, ARICCIA, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO SI RALLENTA IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E PONTINA. A PROPOSITO DELLA PONTINA, INCOLONNAMENTI TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA FLAMINIA, CODE A TRATTI TRA MALBORGHETTO E PRIMA ...