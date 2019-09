Renzi non ha fondato un partito di sinistra | anzi Magari raccoglierà il testimone di B

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Diciamocelo: Matteonon ha voluto fondare un nuovodie neppure di centro; ha voluto creare undi centro tendente verso la destra liberale. Sono d’accordo con ciò che scrive Aldo Cazzullo: oggi ilpolitico europeo più simile a Italia Viva è quelloin Francia da Emmanuel Macron, il movimento centrista La République En Marche (LaRem); anche se ovviamente l’inventiva italica conferirà alla formazione dell’ex premier caratteristiche peculiari. Resta il fatto che nel Parlamento europeo iani in uscita dal Pd (per ora nomi ufficiali non ce ne sono) secondo indiscrezioni avrebbero in programma di aderire al gruppo caro al presidente francese – l’ex Alleanza dei Liberali e Democratici per l’Europa, cambiato in Rigenerare l’Europa con l’ingresso di LaRem – lasciando l’Alleanza Progressista dei Socialisti e ...

matteosalvinimi : Sempre piú convinto che gli italiani non perdoneranno l’ammucchiata dell’orrore Conte-Renzi-Di Maio. Il triste spet… - matteorenzi : Il PD ne esce indebolito? No. Non è un segreto di Pulcinella ma ora che me ne sono andato via io rientrerà la compo… - matteosalvinimi : #Salvini: Renzi è uno senza vergogna. Non sarei mai in grado di fare quello che fa lui, magari in politica è un lim… -