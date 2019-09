Lente UEFA sulle plusvalenze | «Per ora fenomeno sotto controllo»

Fonte : calcioefinanza

(Di giovedì 19 settembre 2019)– Ildelleè momentaneamente, ma rimanel’occhio vigile della. Questo quanto emerge dall’incontro per la presentazione dello studio “Does Financial Fair Play Matter?”, durante il quale è intervenuto Andrea Traverso, managing director Financial Sustainability & Research della. «? Punto interessante che stiamo monitorando da vicino. … L'articolo: «Per ora

CalcioFinanza : Lente #UEFA sulle #plusvalenze: «Fenomeno da moritorare, ma ancora sotto controllo» -