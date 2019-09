FIFA 20 | EA svela la lista completa degli Stadi

Web App di FIFA 20 : uscita ufficiale e bonus svelati da EA Sports : L'uscita di FIFA 20 è sempre più vicina. Mentre il rivale eFootball PES 2020 è già disponibile nei negozi fisici, digitali e online dallo scorso 10 settembre, il calcio virtuale di EA Sports cavalca verso la release del 27 del mese, puntando a PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch con il fare del campione. Nonostante le stoccate già inferte dall'avversario - una fra tutte le licenza in esclusiva della Juventus e del suo stadio -, il ...

La FIFA ha svelato i nomi dei candidati per la top 11 del 2019 : FIFA top 11 – FIFPro e FIFA hanno annunciato oggi i 55 nomi in lizza per il FIFA FIFPro Men’s World11 2019. Deciso dai voti di migliaia di calciatori professionisti, il migliore 11 del 2019 sarà annunciato il 23 settembre 2019. I 55 giocatori in lista sono rappresentanti di ben 21 diverse nazionalità. I brasiliani […] L'articolo La FIFA ha svelato i nomi dei candidati per la top 11 del 2019 è stato realizzato da Calcio e ...

Juve - svelate maglia e logo del Piemonte Calcio in FIFA 20 : Come ormai noto, la Juventus non sarà ritratta in modo ufficiale su Fifa 20, il videogioco calcistico di Ea Sports. La conclusione della partnership tra Ea Sports e la Juventus (e la conseguente nuova partnership dei bianconeri con Konami per PES 2020) avrà infatti un effetto diretto: i bianconeri si chiameranno Piemonte Calcio in Fifa […] L'articolo Juve, svelate maglia e logo del Piemonte Calcio in Fifa 20 è stato realizzato da Calcio e ...

FIFA 20 : Svelate quattro nuove carte Ones To Watch : EA Sports tramite i propri social ufficiali pochi istanti fa ha ufficializzato quattro nuove carte Ones To Watch ( OTW ) che ritroveremo nella modalità FIFA 20 Ultimate Team. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

FIFA 20 : Il primo gameplay sarà svelato il 4 agosto : EA Sports ha annunciato che domenica 4 agosto durante le finali della FIFA eWorld Cup mostrerà il primo gameplay del nuovo simulatore calcistico FIFA 20. Durante la presentazione potrebbero essere svelate anche alcune nuove icon che ritroveremo nel roster ufficiale della modalità FIFA 20 Ultimate Team. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Source

FIFA 20 : Svelato il roster ufficiale delle Icons : EA Sports ha da poco comunicato l’elenco ufficiale delle Icons che ritroveremo nella modalità FIFA 20 Ultimate Team. Nei prossimi giorni EA Svelerà le restanti nove Icons che andranno a completare il roster. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e... Source

FIFA 20 : Svelate le licenze esclusive : EA Sports ha da poco divulgato una serie di informazioni riguardanti alcune delle licenze esclusive che saranno presenti nel simulatore calcistico FIFA 20. Autenticità senza rivali EA SPORTS FIFA 20 ti offre più di 30 campionati ufficiali, oltre 700 squadre e oltre 17.000 giocatori autentici. Gioca in uno dei 90 stadi con licenza in tutto il mondo e sperimenta l’accesso esclusivo alle più... Source

FIFA 20 : Svelata la carta Icon di Didier Drogba : EA Sports ha annunciato una nuova Icon che ritroveremo nella modalità FIFA 20 Ultimate Team. L’attaccante ivoriano Didier Drogba farà parte del roster ufficiale delle Icons. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

FIFA 20 : Svelate due nuove Icons : EA Sports ha annunciato due nuove Icons che ritroveremo nella modalità FIFA 20 Ultimate Team. Il difensore olandese Ronald Koeman e l’attaccante inglese Ian Wright faranno parte del roster ufficiale delle Icons. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e... Source

FIFA 20 : Svelate le prime carte Ones To Watch : EA Sports pochi istanti fa ha ufficializzato le prime quattro carte Ones To Watch ( OTW ). Inoltre è stato comunicato che il prossimo 31 Luglio saranno divulgate alcune notizie ufficiali riguardanti la modalità FIFA 20 Ultimate Team. Eden HazardLuka JovicJoao FelixThorgan Hazard FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche... Source