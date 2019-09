Ecco che fine hanno fatto i bimbi strappati a Bibbiano

Tutti al centro. Dopo Renzi e Calenda scendono in campo anche i cattolici : "Ecco la nuova Dc" : Una nuova Balena Bianca. Lorenzo Cesa (Udc) rompe gli indugi e annuncia la nascita di un partito di area democristiana...

Ecco la lista dei 4o deputati e senatori che passano a Italia Viva : Entro la Leopolda, in programma il prossimo 19 ottobre, l’ex premier conta di arrivare a un gruppo parlamentare (che si chiamerà ufficialmente Partito Socialista-Italia Viva) di 50 eletti

Il diesel rischia di costare quanto la benzina. Ecco perché : Dall’anno prossimo il gasolio potrebbe costare quanto la benzina. La prossima legge di Bilancio potrebbe parificare le accise dei due carburanti, finora più basse per il diesel. Un’altra mazzata per quasi metà degli automobilisti e per gli autotrasportatori? Per i primi non troppo; per i secondi sì

Sonno - il pisolino pomeridiano fa bene solo non più di due volte a settimana : Ecco perché : A livello scientifico il dibattito sul pisolino è ancora aperto. È ormai noto che schiacciare un riposino pomeridiano può dimezzare il rischio di infarti, ictus e in generale problemi cardiovascolari, tuttavia non presenterebbe 'controindicazioni', solo se i pisolini non superano le due volte a set

Stallo in Libia e zero controlli. Ecco perché arrivano più migranti in Italia : Stallo nella guerra in Libia e meno controlli in Italia: Ecco i due elementi favoriscono le partenze verso l'Italia migranti Mauro Indelicato ?Url redirect: https://it.insideover.com/migrazioni/Ecco-perche-aumentano-le-partenze-di-migranti-dalla-Libia.html?utm_source=ilGiornale&utm_medium=article&utm_campaign=article_redirectStallo in Libia e ...

Di Battista : "Ecco perchè non dovete fidarvi del PD" : Alessandro Di Battista non ha alcun ruolo ufficiale nel Movimento 5 Stelle né nel nuovo esecutivo di Giuseppe Conte, ma continua a far parte dello stato maggiore di M5S anche se almeno pubblicamente il suo contributo recente si limita a sfoghi sul proprio profilo Facebook.Oggi Di Battista ha deciso di prendersela col Partito Democratico, al governo da poche settimane proprio insieme al Movimento 5 Stelle. Col solito tono di chi ha vissuto più ...

Trapianti - la storia di Elena la più giovane donatrice italiana di midollo : “Ecco perché ho donato” : “Si dona il sangue, ma io non avevo mai pensato a donare il midollo. Ho sentito parlare di questa possibilità dopo un incontro organizzato da una professoressa a scuola, mi sono iscritta nell’estate del 2018 e pochi mesi dopo sono stata chiamata: c’era un paziente compatibile. Il trapianto è andato bene, e ho potuto scrivere una lettera alla persona che ha ricevuto le mie cellule, per augurargli in bocca al lupo. La sua ...

Attenzione alla plastica - Ecco la mappa delle sostanze che possono far male : (foto: Steohab Boehme/EyeEm via Getty Images) L’interesse scientifico, mediatico e del pubblico generale è spesso puntata sulle microplastiche e sul loro impatto sull’ambiente e sulla salute umana. Vista la centralità e l’attualità di questo tema è importante anche non dimenticarsi di prestare Attenzione ai potenziali pericoli legati alla plastica, in particolare a com’è fatta. A ricordarcelo, oggi, è un gruppo di ricerca ...

Mara Carfagna - la cena che agita Forza Italia : non con Matteo Renzi - Ecco qual è il piano : C’è chi lo ha ribattezzato il ’patto della pizzella'. E molti scommettono che presto potrebbe trasformarsi in qualcos’altro. Forse un’associazione, sicuramente una nuova componente di Forza Italia. Il giorno dopo, la cena organizzata ieri, martedì 17 settembre, da Mara Carfagna ai Parioli con oltre