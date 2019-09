Di Battista contro il Pd | E' pericoloso | L' appello ai Cinquestelle

Salvini a Di Battista : “Non mi sono mai montato la testa - io la gente la incontro tutti i giorni” : Matteo Salvini, intervistato a 'Dritto e Rovescio', ha replicato agli attacchi di Alessandro Di Battista: "Non mi sono mai montato la testa, perché vado a fare la spesa, prendo il taxi, la gente la incontro tutti i giorni. Se avessi voluto fare una vita tranquilla avrei continuato a fare il ministro dell'Interno".Continua a leggere

Governo - slitta l'incontro tra Pd - M5s e ContePremier incaricato a colloquio con MattarellaDi Battista : ultimatum? No - idee e soluzioni : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale ed è rientrato a Palazzo Chigi dopo due ore

Stallo M5S-Pd - lo scontro è su Di Maio I dem : «Vuole Viminale e vicepremier» Nuovi segnali tra Di Battista e Lega : Il Movimento 5 Stelle: «Rivedremo il Pd quando avranno dato l’ok all’incarico a Conte». Fonti dei democratici: «Accordo rischia per colpa di Di Maio, vuole il Viminale». Nuovi segnali tra Di Battista e Lega

Boschi : “Pd-M5S? Spero Di Battista non remi contro” : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – “Il Pd lavora nell’interesse del Paese, secondo gli impegni presi in Direzione. Spero che Di Battista non lavori per far saltare una possibile nuova maggioranza”. Così Maria Elena Boschi, in collegamento con In onda su La7, replica alle parole dell’esponente del M5S. “Non ci sono attriti, chiaramente lavoriamo, Spero, tutti nella stessa direzione: fare un accordo che metta in ...

Alessandro Di Battista - incontro segreto con Luigi Di Maio : nuovo ruolo - piano di sopravvivenza M5s : C'è già chi lo chiama il "patto della staffetta", il piano dei Cinque Stelle per sopravvivere dopo l'annuncio della crisi di governo. Per un Movimento arrivato - secondo i sondaggi - al 17%, le elezioni anticipate potrebbero essere un vero e proprio suicidio. Così - spiega l'Huffingtonpost - Luigi D

Crisi di governo - Di Battista contro Salvini : “Spettacolo da vomito - è schiavo sistema” : L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, commenta la Crisi di governo ufficializzata da Matteo Salvini attaccando esplicitamente l'operato del ministro dell'Interno nelle ultime ore: "Spettacolo da vomito di chi si è mascherato da protettore del Popolo ma che è schiavo del sistema”.Continua a leggere

Luigi Di Maio elemosina un incontro con Alessandro Di Battista : il capo M5s è finito : Sconfitto sistematicamente da Matteo Salvini, massacrato anche da un punto di vista mediatico, sempre più solo anche all'interno del suo partito, i consensi in picchiata da mesi e il grande capo, Davide Casaleggio, pronto a farlo fuori: ecco il ritratto di Luigi Di Maio. Il capo politico M5s è alle

Alessandro Di Battista - ancora deliri e insulti contro Matteo Salvini : "Vada ad ubriacarsi" : Un personaggio grottesco, inqualificabile. Un parvenu che non conosce il senso del ridicolo: Alessandro Di Battista. L'ultima patetica performance del grillino viene mostrata in questo video, registrato a margine della presentazione del suo libercolo avvenuta al Festival La Versilia. Il grillino url

Il nuovo scontro tra Di Battista e Salvini : "Ministro Salvini, quando la smetterà di disprezzare il lavoro altrui, le ricordo che a differenza sua, che vive di denaro pubblico dal 1993, io non campo sulle spalle dei cittadini, anzi con le tasse che pago, contribuisco a pagarle lo stipendio, trovi il tempo di andare in Parlamento per rispondere a domande dettagliate sui suoi rapporti con il sig. Savoini, indagato per corruzione internazionale, e in commissione Antimafia per fornire ...