Bocconi-ENS | «Bene il FFP | ma ora si guardi al debito dei club»

Fonte : calcioefinanza

(Di giovedì 19 settembre 2019) L’introduzione delle regole del Fair Play Finanziario da parte della UEFA nel 2011 (anno della prima rilevazione) ha avuto un effetto positivo, rapido e consistente sul conto economico deidei maggiori campionati europei, ma non si è ancora tradotta in un miglioramento generalizzato dello stato patrimoniale e in particolare delin relazione alla … L'articolo-ENS: «il FFP, ma ora sialdei