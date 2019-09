Allarme nei cieli di Roma | due caccia militari scortano l' atterraggio di un aereo

Allarme nei cieli per un velivolo non autorizzato : scatta lo scramble - decolla caccia militare : Un caccia Eurofighter dell’Aeronautica militare, in allerta per il servizio di sorveglianza e protezione dello spazio aereo nazionale, si è alzato in volo giovedì mattina dalla base aerea di Istrana per intercettare un ultraleggero tedesco decollato dall’Austria senza essere in possesso del previsto piano di volo.Continua a leggere