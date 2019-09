Taylor Mega ha una nuova fidanzata | Giorgia Caldarulo

Erica - ex GF - arrabbiata con Taylor Mega : 'Ma non ti fai schifo? Non eravamo solo amiche' : La vita privata di Taylor Mega, non smette di far discutere: da quando il settimanale "Nuovo" ha reso pubbliche le foto dei baci che l'influencer si è scambiata con una ragazza per strada, sui social network sta succedendo di tutto. Se la diretta interessata si è mostrata piuttosto scioccata dal clamore che hanno suscitato questi scatti, Erica Piamonte del Grande Fratello ha usato Instagram per sfogare tutta la rabbia che stava provando dopo ...

