Sorelle rom morte nel rogo | ergastolo per Serif Seferovic

(Di mercoledì 18 settembre 2019) È ritenuto il responsabile dell'omicidio premeditato delleElisabeth, Francesca e Angelica Halilovic e per questo la III Corte d'assise, per, ha deciso una condanna all'. Il 22enne rom bosniaco, di etnia khorakhanè è stato accusato di essere l'autore delche il 10 maggio 2017, a Centocelle, a Roma, distrusse il camper dove si trovavano leinsieme ad altri otto familiari. Le tre ragazzine, di 4, 8 e 20 anni non riuscirono a scappare, né a mettersi in salvo dall'incendio, provocato dal lancio di una molotov, e lì, in sosta in quel parcheggio, persero la vita.Secondo la procura di Roma, questo incendio, precedetuo da un altro senza conseguenze, messo a segno pochi giorni prima (e per il quale Andrea, fratello di, ha già patteggiato una pena a due anni di reclusione), sarebbe stato la conseguenza di ripetuti contrasti di ...