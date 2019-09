Rohani | Se non mi danno i visti Usa | non vado all' Assemblea Onu a New York

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Gli Stati Uniti non hanno ancor emesso iper permettere al presidente iraniano Hassan, al ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif e al resto della delegazione della Repubblica islamica di partecipare nei prossimi giorni all’generale dell’Onu a New.Lo riferisce l’Irna, secondo cui il governo di Teheran sarebbe pronto ad annullare la sua presenza al vertice se inon arriveranno nelle prossime ore.Un eventuale annullamento della partecipazione dial summit delle Nazioni Unite risulterebbe clamoroso, anche tenendo conto delle aperture più volte manifestate dal presidente americano Donald Trump a un possibile faccia a faccia con il suo omologo iraniano proprio in quella sede.Nei giorni scorsi, il ministero degli Esteri di Teheran aveva ipotizzato ostacoli solo alla presenza di Zarif, colpito questa estate dalle sanzioni ...

