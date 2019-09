Regione Lazio FDI | nessuno sconto a Zingaretti

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “Fratelli d’Italia mantiene la rotta della coerenza e resta fedele al mandato dei suoi elettori di perseguire il bene della nazione. Allaed ovunque esiste una nostra rappresentanza nelle istituzioni, faremo dura opposizione alle maggioranze di Sinistra, sia a guida Pd che M5 Cinque Stelle”. Così in un comunicato i consiglieri di Fratelli d’Italia alla: Ghera (capogruppo), Righini, Colosimo. “Al fine di favorire un maggiore coesione chiediamo alle altre forze di Centrodestra di tenere la stessa line a di condotta. Purtroppo, in questo primo anno di legislatura, ci sono stati comportamenti non chiari che hanno incrinato la coesione dell’opposizione alla giunta di Sinistra: come in occasione della seconda mozione di sfiducia a. Pertanto diciamo a tutti i partiti di area: per creare un nuovo e più unito Centrodestra non bastano i ...

