Nick Carter | il fratello Aaron ha minacciato di morte sua moglie Lauren?

Nick Carter ha ottenuto un ordine restrittivo contro il fratello Aaron : Nick e Aaron CarterNon c'è pace in casa Carter. Nick Carter, il maggiore, ha presentato un ordine restrittivo contro il «fratellino» Aaron Carter, sostenendo che il 31enne avesse minacciato di uccidere «mia moglie incinta e il nascituro». Nick, 39, l'ha raccontato in una nota condivisa via Twitter: «Dopo un'attenta ...