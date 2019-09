Meteo | in Francia è ancora estate | nuovi record per il mese di Settembre con +37°C a

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Nel sud dellasembrapiena. Molteplici città, infatti, hanno registrato temperatureper ildia causa di un episodio tardivo di grande caldo. Ieri, martedì 17, Nîmes, nel dipartimento del Gard, ha toccato i +36,8°C nel momento più caldo della giornata. La temperatura, rilevata all’aeroporto di Nîmes-Courbessac, non è mai stata raggiunta nella capitale del Gard dall’inizio delle registrazioni nel 1929. Come nel caso dell’ondata di caldo africano deldi giugno, questo dipartimento è stato il più colpito dal caldo. Nîmes ha anche battuto il propriodi caldo per ildi, con i +36,2°C registrati del 3-4del 2016. Si tratta di 14 giorni dopo la data deldel 2016, il che è molto significativo in questo periodo dell’anno. La città sembra essere abituata a questo genere di. Si tratta, infatti, ...

