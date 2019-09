Mappe e modalità DLC di Call of Duty | Modern Warfare non saranno più esclusive a tempo

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 18 settembre 2019) L'insistenza di Activision sulla gestione dei DLC esclusivi asembrava una di quelle cose che avrebbero lievemente infastidito in fan fino alla fine dei tempi, ma almeno nel caso diofdi quest'anno, ci sarà una "tregua". Data la natura cross-play del gioco, Activision si è impegnata a pubblicare "la maggior parte dei contenuti di gioco post-lancio" conraneamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One.In un post sul blog che descrive in dettaglio come funziona il cross-play, il publisher ha affermato che i DLC come "multiplayer, nuovemultiplayer, Spec Ops e altro ancora verrà pubblicato simultaneamente su tutte le piattaforme". I dettagli verranno condivisi più vicino al lancio del titolo, ma si parla comunque di un "eccitante vantaggio del day 1" per i giocatori disu PS4. Il cross-play del gioco, che sarà organizzato in base ...

