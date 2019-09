Fonte : wired

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La rivoluzionaria tecnica di editing/Cas9 colpisce ancora. Infatti, a poco meno di una settimana dalla dimostrazionesua sicurezza su un paziente con hiv, arriva oggi un altro suo successo. Questa volta,è stato in grado di, finora solo nei topi, lagenetica responsabiledi Duchenne (Dmd), una malattia genetica rara che causa una progressiva degenerazionee per cui ancora non esiste una cura. A raccontarlo sono stati i ricercatoriUniversity of Missouri, in collaborazione con la Johns Hopkins School of Medicine e la Duke University, nel loro studio appena pubblicato su Molecular Therapy. Ladi Duchenne si manifesta dalla prima infanzia nei bambini che hanno unagenetica che compromette la produzione di distrofina, una proteina che se assente provoca la morte ...

MilanoCitExpo : L’editing genetico di Crispr può correggere la mutazione della distrofia muscolare di Duchenne… - GiorgioPStream : In Cina provano a curare l'hiv con la tecnica di editing genetico Crispr - Wired - Asgard_Hydra : In Cina provano a curare l'hiv con la tecnica di editing genetico Crispr -