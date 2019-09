Lasse Matberg | duemila km in auto dalla Norvegia per il compleanno di Sara Di Vaira

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Novella Toloni L'ufficiale norvegese che, in coppia conDi, ha trionfato a Ballando con le Stelle ha percorso migliaia di chilometri inper festeggiare la sua compagna di ballo e ascoltare una lettera molto sentita della ballerinaè un uomo che mantiene le promesse. Il militare norvegese aveva promesso alla sua maestra di balloDi, con la quale ha trionfato a "Ballando con le Stelle", che l'avrebbe raggiunta per il suoinmobile. E così è stato.ha compiuto una vera e propria traversata verticale dell'Europa, macinando oltrechilometri di strada per raggiungere l'Umbriasua amata. A giugno,Disi erano, infatti, salutati con il patto di rivedersi a fine estate. Lui aveva così lanciato l'idea di raggiungerla in, nonostante l'immensa distanza che separa ...

ClarabellaBest : RT @storie_italiane: La lettera di Sara di Vaira a Lasse Matberg “Grazie per essere entrato nella mia vita. Auguro a tutti di incontrare un… - storie_italiane : La lettera di Sara di Vaira a Lasse Matberg “Grazie per essere entrato nella mia vita. Auguro a tutti di incontrare… - ClarabellaBest : RT @storie_italiane: Lasse Matberg torna in Italia: per lavoro o per amore? #storieitaliane @eleonoradaniele #18settembre @RaiUno https://t… -