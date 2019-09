Instagram non mostrerà più ai minorenni i post che pubblicizzano prodotti dimagranti e

Bianca Guaccero - tensioni in studio e su Instagram non ha paura della verità : Bianca Guaccero ha avuto un inizio di stagione difficile con Detto Fatto. E su Instagram lascia un importante messaggio. Se il suo obiettivo quest’anno è trasmettere l’idea che bisogna accettarsi per quello che si è – e per questo si è tolta il reggiseno in studio, assume lo stesso atteggiamento per quanto riguarda gli ascolti della sua trasmissione. In altri termini, la Guaccero non ha paura di guardare in faccia alla realtà e ...

Chiara Ferragni a Positano con Fedez - il dettaglio che non si vede su Instagram : Weekend alla scoperta delle bellezze italiane per Chiara Ferragni e famiglia. Insieme a Fedez e Leone, Chiara Ferragni si sta godendo il fine settimana più caldo di settembre in costiera...

Chiara Ferragni a Positano con Fedez - il dettaglio che non si vede su Instagram : «Altri l'avrebbero processata» : Weekend alla scoperta delle bellezze italiane per Chiara Ferragni e famiglia. Insieme a Fedez e Leone, Chiara Ferragni si sta godendo il fine settimana più caldo di settembre in costiera...

Facebook e Instagram oscurano Casapound e Forza Nuova : «Non c'è spazio per l'odio» : Nel giorno in cui avevano deciso di scendere in piazza contro il nuovo governo che stava per chiedere la fiducia alla Camera, attivisti, dirigenti e leader dei due principali movimenti...

Bloccati account Fb e Instagram di Casapound. Iannone - schifati : Blocco su Instagram e Facebook a numerosi account del movimento di estrema destra Casapound. Dal primo pomeriggio i profili ufficiali del partito non sono raggiungibili, cosi' come quelli di numerosi responsabili nazionali, locali e provinciali, compresi quelli degli eletti in alcune citta' italiane. Restano, invece, consultabili i profili su Twitter. "Si tratta di un attacco senza precedenti. Siamo schifati - ha detto il presidente di ...

Valeria Marini - troppi filtri su Instagram : i fan non gradiscono : Pelle perfettamente liscia e un Gerry Scotti quasi irriconoscibile. Valeria Marini nell’ultimo post di Instagram, pubblicato in occasione del memorial per i 10 anni dalla scomparsa di Mike Buongiorno, esagera con i filtri e pubblica uno scatto, insieme al conduttore di Caduta Libera, dall’effetto esilarante. Almeno per i suoi fan, subito impietosi nei commenti. “Gerry sembra abbia la faccia di cera in fase di scioglimento”, scrive qualcuno ...

Riccardo Marcuzzo torna su Instagram - ma non è lui/ Foto : Riki e il giallo sul sosia : Riccardo Marcuzzo di Amici annuncia il suo ritorno sui social, ma pubblica una Foto di un'altra persona. Allarme tra i fan: cosa è successo?

Riki Marcuzzo torna su Instagram... Ma non è lui : panico tra i fan : C'è grande attesa per il ritorno sulle scene di Riki Marcuzzo ma in queste ore nel suo profilo Instagram si sta consumanto un piccolo "dramma" a causa del mistero di una foto che non sarebbe del ragazzo. Aleggia un mistero sul profilo Instagram di Riccardo Marcuzzo, il giovanissimo cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi. Idolo delle ragazzine, Riki ha conquistato anche un discreto successo internazionale soprattutto in America Latina. Le ...

Riki torna su Instagram ma NON è lui : foto cancellate - mistero sul cantante : Riccardo Marcuzzo su Instagram, è mistero: sparite tutte le foto di about_Riki Riki è tornato su Instagram, ma non è lui. I fan del cantante di Amici sono in tilt e non riescono a spiegarsi cosa stia succedendo. Sul profilo Instagram di Riccardo Marcuzzo, about_Riki, sta andando in scena un vero e proprio mistero. Molti […] L'articolo Riki torna su Instagram ma NON è lui: foto cancellate, mistero sul cantante proviene da Gossip e Tv.

Miriam Leone - morta nonna Angela : la dolce dedica su Instagram : Lutto per Miriam Leone, è morta la nonna: l’attrice la ricorda su Instagram È venuta a mancare la nonna di Miriam Leone, proprio nel giorno successivo alla festa che si è tenuta a Miss Italia 2019. Miriam è stata eletta la più bella d’italia nel 2008 e ancora oggi viene considerata tra le più belle […] L'articolo Miriam Leone, morta nonna Angela: la dolce dedica su Instagram proviene da Gossip e Tv.

Andrea Delogu indossa la pancera su Instagram : “Non credete a quello che vedete in tv” : Sincera e diretta: Andrea Delogu indossa la pancera su Instagram per lanciare un messaggio importante. La conduttrice e scrittrice è stata fra i protagonisti del Festival di Castrocaro condotto da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Andrea ha raccontato il dietro le quinte dello show nelle Stories di Instagram mostrando una foto in cui appariva in pigiama e con una pancera, svelando di averla scelta per sfoggiare un tubino. “Ieri ho ...

Andrea Delogu - la tv che non è realtà e il messaggio su Instagram da applausi : In alcuni casi un post su Instagram può essere perfetto anche senza curiosi filtri, profondi aforismi e romantici tramonti. È il caso di quello pubblicato oggi da Andrea Delogu. La conduttrice, ieri sera vista nella giuria del Festival di Castrocaro su Rai2, ha commentato una foto postata nelle scorse ore e che ha creato stupore tra i suoi follower. Lo ha fatto lanciando un messaggio da sinceri applausi. Di seguito il testo. Da diffondere e ...

Perché rimuovere il conteggio dei like su Instagram (e ora anche Facebook) non è la soluzione : Il 18 aprile del 2019 Jane Manchun Wong lancia per prima la notizia su Twitter: “Instagram sta testando di nascondere il conteggio dei like sotto i post”. A fine aprile arriva la conferma ufficiale di un portavoce di Instagram, il quale comunica alla rivista americana Tech Crunch che il test è attivo solo in Canada. A luglio il test viene esteso a Irlanda, Italia, Giappone, Brasile, Australia e Nuova Zelanda. Instagram is testing ...