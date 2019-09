George RR Martin parla delle serie prequel di Game of Thrones

Fonte : wired

(Di mercoledì 18 settembre 2019) (foto: Getty Images) Dopo la conclusione dell’ultima stagione diofla scorsa primavera si è cominciato con più insistenza are dei progetti per alcunespin-off. Oltre alla produzionechiamata per ora Bloodmoon, il cui episodio pilota è stato concluso di recente, negli scorsi giorni è giunta la notizia che Hbo starebbe ultimando gli accordi per realizzare una secondasequel, questa volta incentrata sulle origini della casa Targaryen. A confermare in qualche modo le indiscrezioni ci ha pensato in queste oreRR, lo scrittore della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco da cui questo universo universo è tratto e anche particolarmente coinvolto con questo secondo progetto. “Posso confermare che Hbo ha messo in fase di sviluppo diverselegate aof. All’inizio quattro, poi cinque, poi tre“, ...

