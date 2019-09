Conte ha detto che le priorità sono il taglio delle tasse e i conti in ordine

"Singolare la scelta dei tempi" - avrebbe detto Conte dell'uscita di Renzi dal Pd : Il premier, Giuseppe Conte, non entra nel merito della scissione nel Pd operata da Renzi ma ritiene "singolare la scelta dei tempi di questa operazione, annunciata subito dopo il completamento della squadra di governo". Fonti di palazzo Chigi ricordano che ieri hanno giurato i viceministri e i sottosegretari. E aggiungono: se portata a compimento prima della nascita del nuovo esecutivo questa operazione, niente affatto ...

Sarri-Conte - scintille : alta tensione tra Juventus ed Inter - la corsa scudetto è già partita : Con il posticipo di oggi tra Torino e Lecce si chiude la terza giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Si ferma la Juventus che non è andata oltre il pareggio contro la Fiorentina, una brutta partita per la squadra di Sarri con i viola che avrebbero meritato bottino pieno. In questo avvio di stagione la Juventus ha convinto soltanto per 60 minuti contro ...

Allegri : «L’Inter di Conte e Marotta può vincere lo scudetto. La Juve di Sarri? Sì - l’ho guardata» : “Non sono pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate” parla così del suo addio ai bianconeri Massimiliano Allegri intervistato da Massimo Giletti. Come riporta padovasport.tv il tecnico non è assolutamente pentito di aver lasciato la guida della Juve dopo 5 anni intensi di lavoro e risultati “Abbiamo capito tutti e due, forse il presidente lo ha capito prima di me, che era il momento di prendersi una ...

Allegri - si gode la Serie A da spettatore : “non mi sono pentito di aver lasciato la Juventus. Inter? Con Conte è da scudetto” : Dopo l’addio alla Juventus, scelta della quale spiega di non essersi pentito, Massimiliano Allegri si gode la Serie A da spettatore: l’ex allenatore bianconero promuove l’Inter come candidata per lo scudetto Dopo diversi anni di intenso lavoro in panchina, Massimiliano Allegri si gode un po’ di meritato relax lontano dai campi da gioco. L’ex allenatore della Juventus guarda il calcio da spettatore, godendosi ...

Tacconi : “Scudetto? Basta che non vince l’Inter… Se Conte avesse saltato avrebbe perso i capelli…” : Stefano Tacconi scatenato. L’ex portiere della Juventus ha parlato della Vecchia Signora ai microfoni di Radio Bianconera, lanciando diverse frecciate a Conte e all’Inter. Queste le sue parole. “Scudetto? Secondo me quest’anno la Juve deve mollare qualcosa, altrimenti non credo che riuscirà a vincere tutto. Credo che punteranno nettamente sulla Champions League e sulla Coppa Italia. Diamo un po’ di beneficenza anche ...

Corbo : “Scudetto? Conte rischia più di Sarri e Ancelotti. Perché può essere l’anno del Napoli” : Corbo: “Scudetto? Conte rischia più di Sarri e Ancelotti. Perché può essere l’anno del Napoli” Corbo: “Scudetto? Conte rischia più di Sarri e Ancelotti. Perché può essere l’anno del Napoli”. L’editorialista de ‘La Repubblica’ scrive della lotta a tre per la vittoria del campionato nel suo ‘Graffio’. “L’oroscopo del Napoli si ricava dalle domande dei tifosi. «Ma è l’anno buono?» ...

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che se verrà eletto annetterà la Valle del Giordano - Contesa alla Cisgiordania : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che se verrà rieletto si impegnerà ad annettere in Israele la zona della Valle del Giordano e la parte settentrionale del Mar Morto, controllate dalla Cisgiordania. La Valle è divisa tra Giordania,

Governo ultime notizie : Lega “Conte ha detto balle per 14 mesi” : Governo ultime notizie: Lega “Conte ha detto balle per 14 mesi” A Montecitorio, nella giornata del 9 settembre, si è giocata la prima delle due partite sulla fiducia al Governo. I numeri alla Camera sono abbastanza larghi e, di fatto, il risultato non è mai stato in bilico. È stata, però, l’occasione di tornare a vedersi in faccia ed esporre la propria versione dei fatti sulla nuova maggioranza. I deputati leghisti sono stati i più ...

Governo - Molinari (Lega) attacca Conte : “Ci ha detto balle per 14 mesi. Noi eletti e lei no - non accetto lezioni dal M5s” : Durissimo attacco di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega nella Camera dei Deputati, nei confronti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Questo Governo giallo-rosso, giallo-fucsia o franco-tedesco – esordisce – nasce perché i partiti che hanno perso tutte le elezioni nell’ultimo anno e mezzo hanno una paura tremenda di confrontarsi con gli elettori. Sul perché la Lega abbia aperto la crisi, lei, presidente ...

Che cosa ha detto Conte per convincere la Camera a votare la fiducia : Fari puntati sul discorso che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta tenendo alla Camera, nel giorno in cui si apre il 'rituale' della richiesta di fiducia nei due rami del Parlamento. E fari puntati anche sui numeri del Senato - che si esprimerà nella giornata di martedì - dove si registra una maggioranza meno larga che a Montecitorio. Scarica qui il discorso di Conte alla Camera Manovra, rapporti con l'Europa, immigrazione. ...

Juventus - Conte avrebbe detto all'Inter di non perdere tempo per l'acquisto di Dybala : Il calciomercato estivo si è chiuso il 2 settembre nella maggior parte dei campionati europei (esclusa la Premier League dove è terminato l'8 agosto). La Serie A ha regalato sicuramente importanti acquisti, in particolar modo da parte delle candidate alla vittoria del campionato italiano. Juventus, Napoli ed Inter hanno investito rispettivamente su giocatori come de Ligt, Lozano e Lukaku, incrementando inevitabilmente il livello tecnico delle ...

Inter - Lukaku non si acContenta : “stiamo andando bene ma bisogna migliorare. Razzismo? Ho detto tutto” : L’attaccante dell’Inter ha parlato dopo il successo del Belgio su San Marino, soffermandosi sul suo inizio in nerazzurro L’inizio di stagione di Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter è stato davvero convincente, due gol e sei punti per i nerazzurri che guidano la classifica insieme a Juventus e Torino. Marco Alpozzi/LaPresse L’attaccante belga ha parlato ieri dopo il successo del Belgio su San Marino, ...

Governo : Padre Sorge - 'benedetto autogol Salvini - con Conte bis sussulto coscienza' : Palermo, 5 set (AdnKronos) - "Benedetto l’autogol di Salvini! Con il Conte bis ha prodotto in Parlamento un sussulto di coscienza democratica: un Governo nuovo, competente e giovane". E' quanto scrive su Twitter Padre Bartolomeo Sorge, il gesuita, teologo e politologo italiano che torna a criticare

Governo : Padre Sorge - ‘benedetto autogol Salvini - con Conte bis sussulto coscienza’ : Palermo, 5 set (AdnKronos) – “Benedetto l’autogol di Salvini! Con il Conte bis ha prodotto in Parlamento un sussulto di coscienza democratica: un Governo nuovo, competente e giovane”. E’ quanto scrive su Twitter Padre Bartolomeo Sorge, il gesuita, teologo e politologo italiano che torna a criticare l’ormai ex ministro dell’Interno leghista. Già nei giorni scorsi aveva attaccato Salvini scrivendo in ...