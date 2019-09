Conte è il nostro Bearzot Intervista a Francesco Boccia

L’addio al PD di Matteo Renzi : “Sosterremo Conte. Il nostro partito sarà guidato dalle donne” : In un'intervista rilasciata a La Repubblica l'ex Presidente del Consiglio ha spiegato le ragioni che l'hanno spinto a lasciare il partito Democratico. Renzi non rivela il nome del nuovo partito, che sosterrà il governo Conte e potrà contare - nell'esecutivo - sull'impegno di Teresa Bellanova. Svela soltanto: "Non sarà un partito tradizionale, sarà una casa. E sarà femminista con molte donne di livello alla guida".Continua a leggere

Inter-Udinese - Conte : “Leggo troppe fesserie - dobbiamo fare il nostro percorso e non pensare a niente” : “Ci sarà da lottare in ogni partita, dovremo essere bravi. E’ stato un incontro molto difficile, contro una squadra forte che dispone di giocatori forti anche fisicamente. Potevamo essere più cinici, ma i tre punti sono comunque meritati. Loro sono stati bravi a rimanere in partita fino alla fine, sono stati bravi nelle ripartenze con Fofana, un giocatore che conosco bene”. Queste le parole Antonio Conte a Dazn al termine ...

Conte : “Nostro obiettivo è ridurre debito”. E sul governo : “Bene completare squadra domani” : “Abbiamo bisogno di un po’ di tempo e per questo tempo vogliamo fare un patto con l’Europa per rendere l’Italia digitalizzata, vogliamo orientare completamente il nostro sistema industriale verso una green economy. Su questo vogliamo in modo trasparente fare un patto con l’Europa. Ma, attenzione, il nostro obiettivo è la riduzione del debito. L’ho detto chiaramente. Non stiamo dicendo che non vogliamo tenere ...

Conte : "Nostro è programma di legislatura : al via una nuova stagione di riforme" | "Cambiare patto di stabilità" : Il premier - tra le Contestazioni dell'opposizione che chiede elezioni - ha illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo

Volley femminile - Europei 2019. Mazzanti : “Contenti del bronzo - testimonia il nostro percorso. Stagione positiva” : L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile, la nostra Nazionale ha sconfitto la Polonia per 3-0 ed è così riuscita a salire sul podio a dieci anni di distanza dall’ultima volta. Le azzurre hanno riscattato la sconfitta subita in semifinale contro la Serbia e hanno concluso la Stagione con un riconoscimento internazionale dopo aver ottenuto la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il CT ...

Di Maio : “Il nostro programma è imprescindibile”. Vertice Pd-M5S-Conte : Salvini e Meloni disertano le consultazioni con Conte. Il capo del Movimento: senza i nostri punti nel programma meglio tornare al voto. Borsa in negativo, spread a 177 punti

Governo - diretta. Di Maio : «Sì a nostro programma o voto». Zingaretti : «Basta con gli ultimatum». Delegazioni Pd e M5S da Conte : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Governo - diretta. Di Maio : «Sì a nostro programma o voto». Lista di 20 punti. Delegazioni Pd e M5S da Conte : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Consultazioni - Di Maio : accordo con Pd - Conte garantisce nostro programma : http://www.ilfogliettone.it/wp-Content/uploads/video/2019/08/201908282137_Di-Maio-la-Lega-mi-aveva-offerto-il-posto-di-premier-no-grazie_20190828_video_19224222.mp4 La delegazione M5s guidata da Luigi Di Maio accompagnato dai capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli è arrivata al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I tre sono entrati dal portone principale a piedi, attraverando poi il cortile ...

Zingaretti si appella a M5s : "Parliamo di Contenuti - una soluzione su Conte la troviamo" | Di Maio : "Nostro unico nome" : Dopo aver chiuso il dialogo con la Lega, Conte sottolinea che ora "sono i leader delle forze politiche a dover cercare un'intesa"

Conte al Senato : "Qui finisce il nostro Governo - Salvini viola contratto per interessi di partito" : Conte annuncia le dimissioni: "Salirò al Quirinale". Tutte le ultime notizie sulla crisi di Governo aggiornate in diretta...

Open Arms : "Accolto nostro ricorso dal Tar : possiamo entrare in acque italiane" | Salvini : "Conte vuole lo sbarco - perché?" : La Ong spagnola aveva denunciato una situazione "drammatica" delle 147 persone a bordo. Salvini: "Perché Conte vuole lo sbarco?"