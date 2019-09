Con il Wi-Fi 6 i Samsung Galaxy Note 10 | arriva la certificazione Wi-Fi Alliance

Samsung Galaxy M10s e M30s sono ufficiali Con grosse batterie e piccoli prezzi : Samsung Galaxy M10s e Galaxy M30s sono finalmente ufficiali e saranno in vendita da fine settembre in India: scopriamo caratteristiche tecniche, immagini, design, prezzo e disponibilità. L'articolo Samsung Galaxy M10s e M30s sono ufficiali con grosse batterie e piccoli prezzi proviene da TuttoAndroid.

Dal 17 settembre si punta su Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10 5G Con regalo da 229 euro : Emergono oggi 17 settembre alcune novità assai interessanti per gli utenti che stanno pensando di acquistare Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10 5G, considerando il fatto che la divisione italiana da questo momento prevede un regalo allettante per i potenziali clienti. Dopo le promozioni Unieuro riguardanti proprio il top di gamma 2019 che abbiamo analizzato nel corso del fine settimana, dunque, tocca concentrarsi su un'altra opportunità che ...

Samsung brevetta uno smartphone Con schermo estensibile : sarà il nuovo flagship 2020? : Samsung brevetta un nuovo smartphone con schermo estensibile e bordi laterali curvi. sarà il nuovo Galaxy S11, o il modello destinato a prenderne il posto? L'articolo Samsung brevetta uno smartphone con schermo estensibile: sarà il nuovo flagship 2020? proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna Con le patch di sicurezza di settembre : Il team di Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo corposo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 9. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con le patch di sicurezza di settembre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 e Galaxy Watch Active a 674 euro Con la nuova promo Samsung : Samsung lancia una nuova promozione che permette di ricevere un Samsung Galaxy Watch Active in omaggio acquistando un Galaxy S10/S10+/S10 5G. L'articolo Samsung Galaxy S10 e Galaxy Watch Active a 674 euro con la nuova promo Samsung proviene da TuttoAndroid.

Nessun Samsung Galaxy S11 all’orizzonte e addio alla serie Note? Stravolgimenti Con Galaxy One : Benché ci siano già in circolazione le prime anticipazioni sul Samsung Galaxy S11, non è affatto detto che il successore dell'attuale Samsung Galaxy S10 si chiami esattamente in questo modo. Ancora, la linea Note, dopo il corrente Note 10 potrebbe non avere un suo seguito. Quanto appena affermato è la notizia bomba lanciata in queste ore dal leaker del calibro di Evan Blass attraverso il suo profilo Twitter @evleaks. Il produttore sudcoreano ...

Samsung Flow ora Consente il mirroring dello schermo dello smartphone sui tablet : Con l'ultimo aggiornamento, gli utenti di Samsung Flow ora possono eseguire il mirroring dello schermo dello smartphone sui tablet Galaxy, inoltre, la finestra sullo schermo dello smartphone può essere utilizzata insieme ad altre app sul tablet utilizzando la funzione Multischermo. La seconda nuova funzionalità aggiunta riguarda la possibilità di trasferire intere cartelle anziché solo file. L'articolo Samsung Flow ora consente il mirroring ...

Tra la nuova scansione WiFi e le faccine suggerite ai Samsung Galaxy Con Android 10 : le ultime novità : Emergono alcune indicazioni interessanti per i tanti utenti in possesso di un Samsung Galaxy e che, al contempo, attendono indicazioni sul versante Android 10. Nei giorni scorsi ho portato alla vostra attenzione una sorta di bollettino riguardante gli smartphone che potranno fare questo step, con relative previsioni sui tempi di rilascio del pacchetto software. Oggi 13 settembre, però, può essere utile concentrarsi su un paio di novità ...

Migliorerà la fotocamera Con l’inaspettata patch per il Samsung Galaxy S8 del 13 settembre : Vanno analizzate anche oggi 13 settembre, con grande attenzione, alcune novità riguardanti il Samsung Galaxy S8. Il motivo? Dopo avervi parlato di una nuova patch durante il mese di agosto con un articolo specifico, oggi abbiamo preso atto di un ulteriore pacchetto software. Si tratta di un aggiornamento dal peso non indifferente, considerando il fatto che è stata superata la soglia dei 500 MB. Ragion per cui non siamo al cospetto del solito ...

Samsung Galaxy Note 10+ - lo smartphone Con una bacchetta magica in più : Con un mese di anticipo rispetto al lancio di iPhone 11 Pro, Samsung ha chiuso il suo 2019 in ambito mobile presentando il Samsung Galaxy Note 10+ (qui tutte le caratteristiche tecniche), il re degli smartphone del colosso coreano. Ma è ancora quel super telefono che è stato per anni vetrina per le tecnologie più innovative e pensato essenzialmente per i professionisti? Probabilmente no, visto che quest'anno Samsung ha ...

La scheda tecnica di Samsung Galaxy M10s si va completando Con le ultime feature : Nelle scorse ore sono emerse nuove indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Samsung Galaxy M10s L'articolo La scheda tecnica di Samsung Galaxy M10s si va completando con le ultime feature proviene da TuttoAndroid.

Apprezzabili novità extra per Samsung Galaxy S9 Con patch settembre e timeline di Android 10 : Una settimana ricca di spunti interessanti quella che stiamo vivendo per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S9. E a quanto pare non sono pochi. Lunedì, più in particolare, vi ho preannunciato la disponibilità della patch di settembre per i modelli in commercio anche qui in Italia, premettendo che ci trovassimo al cospetto di un upgrade secondario. Questo almeno quello che si percepiva osservando anche il peso dell'upgrade. Oggi 12 ...

Samsung e Xiaomi cresCono in Europa dell’Est - grazie al ban di Huawei : Secondo i dati pubblicati da CounterPoint Research, Samsung e Xiaomi sono tra i priomi beneficiari del ban Huawei. Entrambe infatti sono cresciute nelle vendite nell'est europeo. L'articolo Samsung e Xiaomi crescono in Europa dell’Est, grazie al ban di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Samsung sfida Dyson Con l’aspirapolvere senza filo PowerStick Jet - che ha due batterie in dotazione : Samsung sfida l’aspirapolvere senza filo di Dyson con PowerStick Jet, che cala l’asso dell’autonomia per combattere la supremazia di mercato del lussuoso concorrente. Samsung parla di 1 ora di utilizzo a potenza ridotta, 40 minuti a piena potenza con la batteria principale, ma non finisce qui perché la PowerStick Jet offre anche una seconda batteria estraibile dal corpo. La base per la ricarica può ricaricare sia la scopa ...