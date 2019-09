Collocamento obbligatorio | cos’è e quali sono le categorie protette

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 18 settembre 2019)leIlnasce nell’intento di tutelare l’accesso e la collocazione al lavoro anche nei confronti di persone svantaggiate, perché affette da menomazioni psichiche e/o fisiche, le– in mancanza di una specifica disciplina di tutela – rischierebbero seriamente di restare fuori dal mondo del lavoro. Vediamo allora che cos’è di preciso ille. Se ti interessa saperne di più sul licenziamento invalido civile Inps, quando è possibile e chi rischia, clicca qui.: come funziona e la legge di riferimento La normativa di riferimento, in tema di(detto anchemirato), è la legge n. 68 del 1999. Lo scopo di tale normativa è dare a tutti, anche ai ...

panvaglio : Collocamento obbligatorio per le categorie protette - laleggepertutti : Collocamento obbligatorio per le categorie protette - - CdLViterbo : Funzione Pubblica: PA – linee guida in materia di collocamento obbligatorio -