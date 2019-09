Click Clock al Teatro Cometa Off dal 27 al 29 settembre

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno alBiondo di Palermo, debutta a Roma alOff, dal 27 al 29, spettacolo scritto dall’attore e regista Giovanni Libeccio, anche regista e interprete accanto a Lorenzo Parrotto e Roberta Azzarone. Un dramma in atto unico in due quadri, ambientato in un ‘non luogo’ dove si incontrano, odiano, sfidano, amano, i due protagonisti: Costantino, giovane rampollo spregiudicato della ‘Palermo bene’ e Jolly, giudice, anima, coscienza, che confonde, seduce e impaurisce Costantino costringendolo a fare un’amara analisi della propria vita. Giovanni Libeccio, in seguito all’ottimo riscontro dell’opera prima “Come Fratelli”, che vide la partecipazione di Luigi Maria Burruano, traspone in scena un inedito testo, surreale e moderno, sul rapporto degli uomini con il tempo e la morte, descrivendo una situazione in ...

