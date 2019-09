Sicilia | Lupo Pd | ‘Musumeci in Aula su attuazione programma governo’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “E’ arrivato il momento per il governo regionale di venire inper ammettere il proprio fallimento confessando che la situazione economico-finanziaria della Regione non consente al parlamentono di votare nuovi impegni di spesa”. Così il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe. “Così come avevamo predetto l’iter del ddl collegato si è scontrato con la mancanza di risorse -aggiunge-. Il presidente Musumeci non perda altro tempo e venga a riferire dell’del suodi governo ed in particolare delle riforme che laaspetta e che sembrano ancora scritte nel libro dei sogni”.L'articolo(Pd), ‘Musumeci insugoverno’ CalcioWeb.

