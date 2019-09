Roma Arrestato pusher | smerciava ecstasy | ketamina e hashish

Roma - agguato ad Acilia : arrestato un quarantenne. Si indaga su un prestito di denaro : Svolta investigativa sull?agguato a colpi di pistola avvenuto venerdì sera ad Acilia, dove era stato ferito ad una gamba un uomo incensurato di 53 anni. La polizia dopo un?indagine...

Trasportava oggetti rubati da Roma verso est Europa : arrestato autista pullman : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord, unitamente a personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanita’ e del Nucleo Radiomobile di Roma, hanno effettuato una massiccia attivita’ di controllo in piazzale Tarantelli, presso l’area di sosta frequentata da corrieri privati, per la spedizione di merce destinata ai Paesi dell’est Europa. Nel corso delle attivita’, i Carabinieri hanno sottoposto a ...

Polizia trova centrale spaccio in officina meccanica : arrestato 44enne Romano : Roma – La Polizia di Stato sgomina una centrale di spaccio nascosta in un’officina meccanica. arrestato il titolare, sequestrati 86.150,00 euro in contanti, 7 panetti di hashish e oltre 100 grammi di cocaina. Sono stati gli agenti del Commissariato Esposizione, dopo un’accurata indagine, ad individuare un’officina meccanica in zona Prati, usata come copertura per lo spaccio di cocaina e hashish. A finire in manette per ...

Francesco Zampaglione - arrestato a Roma dopo tentata rapina il fratello di Federico dei TiRomancino : Francesco Zampaglione, fratello del più noto Federico, l'ex cantante dei TiRomancino, ieri pomeriggio - 30 agosto - ha tentato di rapinare una filiale della Banca Intesa, in Circonvallazione Gianicolense, a Roma. Il 49enne è entrato a volto scoperto, impugnando una pistola, scoperto solo poi essere

