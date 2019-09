Narcos | la serie TV di Netflix | diventa un gioco di strategia in stile XCOM

Fonte : eurogamer

(Di martedì 17 settembre 2019), popolareTV dibasata sugli eventi e sulla vita del "signore della droga" Pablo Escobar, si prepara ad arrivare anche su PC e console. Ilsarà sviluppato dal team Kuju e pubblicato dall'editore di Smoke and Sacrifice, Curve Digital, e si baserà sulla prima stagione della.Secondo il sito web di Curve Digital,: Rise of the Cartels sarà una "avventura tattica a turni" che vi permetterà di scegliere di impersonare la DEA (Drug Enforcement Administration) o assumere il ruolo dello stesso cartello di Medellin.La storia comincia con una guerra contro ciò che viene chiamato "oro bianco" ed il gameplay mostrato nel video ricorda molto le tattiche presenti in. Il trailer mostra anche diversi ambienti che fungeranno da campi di battaglia per il cartello e la DEA: i "barrios" ("quartieri"), la giungla e le città, oltre a dare qualche suggerimento sul ...